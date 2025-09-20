NDTV YUVA: एनडीटीवी युवा के मुंबई एडिशन कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को मिलिंद देवड़ा के साथ बातचीत से हुई, जिन्‍होंने बताया कि Gen Z का उनके लिए क्‍या मतबल है. वहीं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की चैंपियन मीनाक्षी हुडा, जैस्मीन लैम्बोरिया, नूपुर और पूजा रानी ने भी अपने विचार साझा किये. दरअसल, एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है, इसलिए युवा मंच से युवाओं की बात हो रही. अलग-अलग क्षेत्र में लोहा मनवा चुकीं हस्तियां इस मंच पर जुट रही हैं.

जब मिलिंद देवड़ा ने बताया Gen-Z का मतलब

NDTV युवा कार्यक्रम में की शुरुआत आज मिलिंद देवड़ा के साथ बातचीत से शुरू हुई. उन्होंने बताया कि उनके लिए Gen Z का मतलब क्या है. उन्होंने कहा कि भारत के युवा नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं की तरह नहीं है. भारत के युवाओं की तुलना किसी से नहीं हो सकती. जो लोग युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं वह उनके हितैषी नहीं हैं.

जब मेरा पंच लगता है, तो सामने वाले..., मुक्‍केबाज मीनाक्षी हुड्डा

विश्व महिला मुक्केबाजी की चैंपियनशिप की महिला चैंपियंस ने भी एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में भाग लिया. भारत की स्वर्ण पदक विजेता मुक्‍केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने बताया कि हमारे यहां दही-दूध और चूरमा खाते हैं, मैं देखने में पतली लगती हूं, लेकिन जब मेरा पंच लगता है, तो सामने वाले को समझ आ जाता है. जिंदगी के सबसे बड़े सबक पर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड चैंपियन को हराकर ही वर्ल्ड चैम्पियन बना जाता है, मैंने वो करके दिखाया.

बॉक्सिंग मत करना नहीं, तो चेहरा खराब हो जाएगा : बॉक्‍सर जैस्मिन लंबोरिया

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लंबोरिया ने बताया कि जब उन्‍होंने बॉक्सिंग शुरू की, तब लोग कहते थे कि बॉक्सिंग मत करना नहीं, तो चेहरा खराब हो जाएगा. हमारे यहां लड़कियों ऐसे खेलों में जाने से रोका जाता है.'

हरियाणा लड़का-लड़की में फर्क को लेकर बदनाम : बॉक्‍सर नूपुर श्योराण

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की सिल्वर मेडलिस्ट नूपुर श्योराण ने बताया कि हरियाणा लड़का-लड़की में फर्क करने को लेकर काफी बदनाम है, पर आज ऐसा नहीं है.'

भारत की बेटियों के 'मुक्के में है दम'

NDTV युवा समिट में बाहुबली बेटियों मुक्‍केबाज मीनाक्षी हुडा, जैस्मीन लैम्बोरिया, नूपुर और पूजा रानी ने अपने विचार साझा किये. इस दौरान उन्‍होंने अपने पंच का दम भी दिखाया.