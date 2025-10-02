विज्ञापन
IND vs WI: अहमदाबाद में मियां मैजिक, मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास, ऐसा कारनामा कर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई खलबली

Mohammed Siraj record in Test: अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच में सिराज अपनी गेंदबाजी से कमाल कर रहे हैं. मियां मैजिक के सामने वेस्टइंडीज बल्लेबाज एक-एक करके पवेलियन निकल रहे हैं.

Mohammed Siraj record, IND vs WI:
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद में प्रभावशाली गेंदबाजी की है
  • सिराज ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया है
  • वर्ष 2023 में सिराज के नाम कुल तीस विकेट दर्ज हैं जो उन्हें विश्व में दूसरे स्थान पर लाते हैं
Mohammed Siraj record, IND vs WI : वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मियां मैजिक मोहम्मद सिराज का जलवा देखने को मिल रहा है. सिराज ने कहर बरपाते हुए वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया है. सिराज ने अहमदाबाद में जिस तरह की गेंदबाजी की है उसे देखकर वर्ल्ड क्रिकेट हैरान है. भारतीय तेज गेंदबाज सिराज ने इस साल टेस्ट में कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. सिराज इस साल यानी 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं तो वहीं दुनिया के दूसरे गेंदबाज है. साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट इस समय जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुज़ारबानी के नाम है. ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने इस साल टेस्ट में अबतक कुल 36 विकेट लिए हैं. वहीं, सिराज के नाम अब 30 विकेट इस साल दर्ज हो गए हैं. ऐसा कर सिराज ने मिचेल स्टार्क को पछाड़ दिया है. स्टार्क ने 2025 में अबतक कुल 29 विकेट लिए हैं. 

सिराज की इनस्विंगर  का कमाल

सिराज ने ब्रैंडन किंग को अपनी ज़बरदस्त इनस्विंगर से बोल्ड मारकर फैन्स का दिल जीत लिया. गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद  तेज़ी से विकेट के अंदर घुस गई और बल्लेबाज चकमा खा गया.  वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ को लगा कि गेंद स्टंप्स को छू नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने की कोशिश की. लेकिन गेंद पिच पर टप्पा खाती है और सीधे स्टंप्स को हिला देती है, किंग दंग रह जाते हैं और सिराज  खुशी मनाते नजर आते हैं. 

वेस्टइंडीज की पहले बल्लेबाजी

पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय इलेवन में तीन स्पिनर हैं और दो तेज गेंदबाज हैं. वहीं, इलेवन में दो ऑलराउंडर हैं. 

भारतीय प्लेइंग इलेवन 

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन

 तेज नारायण चंद्रपॉल , जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स

