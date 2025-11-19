India ODI Squad vs SA: शमी, हार्दिक की वापसी तो कौन लेगा अय्यर-गिल की जगह? जानें भारत का संभावित ODI स्क्वाड

IND vs SA ODI Probable Squad: भारतीय चयनकर्ता साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज़ के लिए भारतीय टीम चुनने की तैयारी में है. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज का पहला चरण 30 नवंबर 2025 को रांची में शुरू होगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में आखिरी वनडे मैच खेले जाएंगे.. 50 ओवर के मैचों के बाद, टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. टी-20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. दूसरे टी-20, 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ (मुल्लानपुर), तीसरा टी-20 14 दिसंबर को धर्मशाला, चौथा टी20 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाएगा और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में अंतिम टी-20 मैच खेला जाने वाला है.

वनडे सीरीज़ में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर धमाका करते हुए नजर आएंगे. इन दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अपनी बल्लेबाजी से कमाल किया था. वहां, रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक और एक शतक लगाया, जबकि कोहली ने भी अंतिम मैच में मैच जिताऊ पारी खेली. विश्व कप में चयन की उम्मीदों को मज़बूत करने के लिए इन दिग्गजों को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए थे और सभी की निगाहें उन पर होंगी कि क्या वह भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए स्वस्थ हो पाते हैं. साथ ही, जसप्रीत बुमराह पर भी सबकी नज़रें होंगी, जो टेस्ट मैच खेलने के बाद वनडे खेलेंगे या नहीं, लेकिन इन सबके अलावा क्या कोई सरप्राइज भी चयनकर्ता दे सकते हैं. यह देखने वाली बात होगी. ऐसे में जानते हैं उन 4 खिलाड़ियों के बारे में जिसे व्हाइट-बॉल सीरीज़ में नया नाम हो सकते हैं

ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं. उन्होंने पिछले कुछ समय में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया हैं , अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा. गायकवाड़ के बारे में आकाश चोपड़ा ने भी अपनी राय दी है. उनका मानना है कि गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं, चयनकर्ताओं को उनके बारे में सोचना चाहिए. दूसरी और गिल इस समय घायल हैं, ऐसे में गिल वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हो पाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए. गायकवाड़ ने 5 दिन पहले 13 नवंबर को साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ भारत ए के लिए शानदार परफॉर्मेंस की है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ए के लिए खेलते हुए ऋतुराज ने पहले अनऑफिशियल वनडे में सेंचुरी बनाई थी. वह तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं. ऋतुराज ने फर्स्ट क्लास करियर में अबतक 43 मुकाबलों में 60 से ऊपर के स्ट्राइक रेट और 45 से ऊपर की औसत के साथ 3146 रन बनाए हैं. उनके नाम 9 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं.

यशस्वी जायसवाल

क्या यशस्वी जायसवाल को चयनकर्ता व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए उनका चयन करेंगे. यह भी देखने वाली बात होगी. यदि गिल ठीक नहीं हो पाए तो संभावना है कि चयनकर्ता खासकर वनडे सीरीज में यशस्वी जायसवाल को ओपनर के तौर पर टीम में मौका दें. जायसवाल ने केवल एक ही वनडे मैच भारत के लिए खेला है. जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में 15 रन बनाए थे. उन्हें पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया क्योंकि टीम प्रबंधन ने अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्राथमिकता दी थी. अब जब गिल चोटिल हैं तो यशस्वी जायसवाल को वनडे सीरीज में शामिल करने की संभावना बन रही है.

मोहम्मद शमी का क्या होगा ?

क्या शमी का करियर खत्म हो गया है. टेस्ट में तो शमी को जगह नहीं मिल रही है. वहीं, दूसरी ओर क्या मोहम्मद शमी को वनडे सीरीज में मौका मिलेगा. यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है. शमी के टीम में शामिल न करने को लेकर सौरव गांगुली जैसे पूर्व दिग्गज ने अपनी आवाज उठाई है. दूसरी ओर घरेलू क्रिकेट में शमी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी फिटनेस से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर दिया है.

ईशान किशन का करियर खत्म ?

ईशान किशन ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया था, जब ईशान ने दोहरा शतक जमाया था तो यह उम्मीद जगी थी कि इस खिलाड़ी की जगह अब टीम में बराबर रहेगी. लेकिन दुर्भाग्य से ईशान किशन अपनी गलतियों की वजह से टीम से बाहर हो गए और अबतक टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. उन्होंने भारत के लिए आखिरी मुकाबला नवंबर, 2023 में खेला था. ईशान ने अबतक भारतीय टीम के लिए 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेला है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का संभावित स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान, चोटिल), रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा. मोहम्मद शमी, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़

उम्मीद है कि इन्हीं खिलाड़ियों में से 15 सदस्यीय टीम का चयन होगा.