'मैं नाम नहीं लेना चाहता', न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली हार का असली विलेन कौन? सुनील गावस्कर ने बताया

Sunil Gavaskar on IND vs NZ: भारत को तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 41 रन से हरा दिया. जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम सीरीज को 2-1 से जीतने में सफल रही. भारत को मिली वनडे में सीरीज हार के बाद सुनील गावस्कर ने बयान दिया है. पूर्व दिग्गज ने भारत की सीरीज में मिली हार का अहम कारण भी बताया है. गावस्कर के अनुसार किसी खिलाड़ी ने नहीं बल्कि भारत की फील्डिंग हार का एक अहम कारण रही है. गावस्कर ने रविवार को मैच के बाद साइम डूल के साथ बातचीत में कहा-

"मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने सिंगल्स बहुत आसानी से लेने दिए. हां, रोहित शर्मा तेज़ थे, और विराट कोहली, हम सब जानते हैं कि वह मैदान पर कितने अच्छे एथलीट हैं, लेकिन मुझे लगा कि फील्डिंग और ज़्यादा एक्टिव हो सकती थी."

पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैदान पर भारतीय टीम में अटैकिंग अप्रोच की कमी नजर आई. न्यूजीलैंड की पारी के दौरान मिडिल ओवरों में ढीली और लापरवाह फील्डिंग की जो हार की असली वजह रही थी. मैच में भारतीय फील्डिरों ने कीवी बल्लेबाजों को 1-1 रन लेकर स्ट्राइक बदलने का मौका दिया जिससे कीवी बल्लेबाज आसानी के साथ बड़ा स्कोर करने में सफल रहे".

गावस्कर ने माना कि, "डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को भारतीय फील्डरों ने आसान सिंगल्स लेने दिए जिससे मैच का पासा पलट गया. गेंदबाज प्रेशर बना रहे थे लेकिन फील्डर उसे हटा रहे थे, फील्डिंग का अच्छा न होने मैच में भारत की हार का कारण रहा."

बता दें कि एक समय कीवी टीम के 3 विकेट केवल 58 रन पर गिर गए थे लेकिन इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड टीम पर दबाव बनाने में असफल रही. मिचेल और फिलिप्स को महज 176 गेंद में 200 रन की पार्टनरशिप की और टीम के स्कोर को 300 के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाई.