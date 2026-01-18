विज्ञापन
IND vs NZ indore: दिव्यांग की अपील पर CM ने करवाई इंदौर में भारत-न्यूजीलैंड मैच देखने की विशेष व्यवस्था

दिव्यांग अभिषेक की अपील पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे भारत-न्यूजीलैंड मैच की टिकट और विशेष व्यवस्था उपलब्ध करवाई. इधर इंदौर में खेले जा रहे निर्णायक वनडे मुकाबले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने देर रात एक वीडियो देखा, जिसके तुरंत बाद उन्होंने दिव्यांग बेटे अभिषेक के लिए क्रिकेट मैच की टिकट और स्टेडियम में विशेष व्यवस्था करवाई. मुख्यमंत्री ने लिखा कि अभिषेक फिलहाल स्टेडियम में बैठकर मैच का आनंद ले रहा है.

बताया गया कि अभिषेक दिव्यांग है और उसने एक दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव से इंदौर में हो रहे भारत और न्यूजीलैंड के मैच की टिकट उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई थी. मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और उसकी इच्छा पूरी करवाई.

18 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला

भारत (India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रविवार, 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम (Holkar Stadium) में खेला जा रहा है. मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से हुई. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए न्‍यूजीलैंड ने 3 व‍िकेट खोकर 43 ओवरों में 277 रन बना ल‍िए.  न्‍यूजीलैंड की 7 ओवरों की बैट‍िंग अभी बाकी है.  दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला निर्णायक माना जा रहा है. इस कारण इसे महामुकाबले के रूप में देखा जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट

प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं. बिना पास या टिकट के किसी भी व्यक्ति को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. सभी प्रवेश द्वारों पर सघन तलाशी ली जा रही है और प्रतिबंधित वस्तुओं पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.

पुलिस प्रशासन ने दर्शकों से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचें, नियमों का पालन करें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मैच को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस मैच को लेकर इंदौर शहर में उत्साह का माहौल है. दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है. प्रशासन को भरोसा है कि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यह मुकाबला सफलतापूर्वक आयोजित होगा. 

IND Vs NZ Scorecard, India Vs New Zealand Live  , India Vs New Zealand Schedule, Ind Vs Nz Indore 2026,  India Vs New Zealand Tickets
