AFG vs AUS: वर्तमान क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है, वसीम अकरम ने बताया

Afghanistan vs Australia, Wasim Akram: अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (AUS vs AFG, Champions trophy 2025) के बीच अहम मैच खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं. बता दें कि वसीम ने उस क्रिकेटर को लेकर कहा कि, वह एक महान खिलाड़ी हैं और खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है. टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए वसीम ने अपनी ये बातें कही है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने राशिद खान (Waism Akram on Rashid Khan) को व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बेस्ट क्रिकेटर करार दिया है.

वसीम ने माना कि राशिद ने अफगानिस्तान टीम को काफी आगे बढ़ाया है. राशिद खान दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बेस्ट क्रिकेटर है और अफगानिस्तान लगातार उनके नेतृत्व में बेहतर खेल दिखा रहा है. बता दें कि चैंपयंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है. अफगानिस्तान ने 8 रन से इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकार रखा है. अब यदि अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतने में सफल रही तो फिर सेमीफाइल में पहुंच सकती है. (Wasim Akram on best cricketer in white ball cricket)

दूसरी ओर राशिद खान ने अबतक अपने वनडे करियर में 113 मैच खेलकर 199 विकेट लेने में सफल रहे हैं. वहीं, टेस्ट में राशिद के नाम 45 विकेट दर्ज है. वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में राशिद खान ने 161 विकेट लिए हैं. ओवरऑल राशिद ने टी-20 में 634 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.

राशिद खान रिकॉर्ड बनाने के करीब

राशिद खान यदि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एक विकेट लेने में सफल रहे तो वनडे में 200 विकेट लेने में सफल हो जाएंगे. राशिद वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे. अबतक 113 मैच में राशिद ने 199 विकेट लिए हैं. एक विकेट लेते ही राशिद वनडे में 200 विकेट पूरा कर लेंगे. बता दें कि कुंबले ने 200 वनडे विकेट 147 मैच में लिए थे. मुरलीधरन ने 200 वनडे विकेट अपने करियर में 147 मैच में चटकाए थे. शेन वार्न ने 125 मैच में 200 विकेट लेने में सफलता हासिल की की थी. यानी अगले मैच में यदि 200 विकेट राशिद पूरा करते हैं तो इन महान स्पिन गेंदबाजों से आगे निकल जाएंगे.