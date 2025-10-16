विज्ञापन
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा... ट्रंप ने किया बड़ा दावा... बोले पीएम मोदी ने दिलाया भरोसा 

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि भारत अब ऐसा नहीं करेगा.'

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा.
  • ट्रंप ने इसे रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.
  • अमेरिका ने इस साल रूस से तेल खरीदने पर भारत पर कुल पचास प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है्.
वॉशिंगटन:

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने इस फैसले को रूस को आर्थिक तौर पर अलग-थलग करने की दिशा में 'एक बड़ा कदम' बताया है. आपको बता दें कि अमेरिका ने इस साल पहले जुलाई में 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया. फिर अगस्‍त में रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर 25 फीसदी अतिरिक्‍त टैरिफ लगा दिया था. इसकी वजह से भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंच गया. 

ट्रंप ने लिया पीएम मोदी का नाम 

न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि भारत अब ऐसा नहीं करेगा.' ट्रंप ने आगे कहा, 'यह एक बड़ा कदम है. अब हम चीन से भी यही उम्मीद कर रहे हैं.' 

वहीं वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ई-मेल के जरिये इस बारे में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ऐसा कोई वादा किया है. अगर भारत सचमुच रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा करता है, तो यह ग्‍लोबल एनर्जी डिप्‍लोमेसी में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. यह ऐसे समय होगा जब अमेरिका, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल से होने वाली आमदनी को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है.

क्‍या भारत बदलेगा अपनी नीति 

यह फैसला रूस के सबसे बड़े एनर्जी कंज्‍यूमर्स में से एक भारत की नीति में बड़ा बदलाव दिखाएगा. साथ ही उन बाकी देशों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है जो अब भी रूसी तेल आयात कर रहे हैं. ट्रंप इस कदम को बहुपक्षीय प्रतिबंधों के बजाय द्विपक्षीय रिश्तों के जरिए आर्थिक अलगाव को लागू करने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं. पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत तुरंत रूस से तेल की खरीद रोक नहीं सकता. उन्होंने इसे 'थोड़ा प्रक्रिया वाला काम' बताया, लेकिन भरोसा दिलाया कि 'यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी.' 

