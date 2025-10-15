दिल्ली मेट्रो में 3 साल बाद एक्स से मुलाकात और वक्त जैसे थम गया, लेकिन पलभर में बदल गया सबकुछ

Man Met Ex in Metro After 3 Years: सोचिए, आप रोज़ की तरह ऑफिस से घर लौट रहे हों, मोबाइल पर गाने चल रहे हों, मन कहीं और हो…और तभी भीड़ में वही चेहरा दिखे...आपका ex. वो इंसान, जिससे आपने कभी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे. कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे एक शख्स के साथ, जिसने रेडिट पर अपना दिल छू लेने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'मैं गुड़गांव से ग्रीन पार्क जा रहा था. राजीव चौक पर भीड़ चढ़ी और मैंने उसे देखा, मेरी एक्स. 3 साल बाद पहली बार,' बस फिर क्या था, उस पल में वक्त जैसे रुक गया. उसने मुस्कुराकर कहा- हाय, बहुत दिन हो गए.

दिल्ली मेट्रो वायरल रेडिट पोस्ट (Delhi Metro Viral Reddit post)

रेडिट पोस्ट के मुताबिक, दोनों के बीच कुछ हल्की-फुल्की बातें हुईं...काम, ज़िंदगी और 'कैसे हो' वाले सवाल, लेकिन उन बातों के बीच की चुप्पी बहुत भारी थी. वो शख्स लिखता है, वो हौज खास स्टेशन पर उतर गई और बोली- अच्छा लगा मिलकर. मैंने भी कहा- हां मुझे भी, लेकिन मैं वहीं रह गया, मेरा स्टेशन निकल गया. कभी-कभी, closure का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को भूल दिया, बल्कि ये एहसास होता है कि शायद आप अब भी थोड़े जुड़े हैं. बस ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है.

Reddit पर लोगों ने दिए भावनाओं से भरे रिएक्शन (Delhi Metro viral story)

यह पोस्ट 10 अक्टूबर को शेयर की गई और अब तक 1,700 से ज्यादा upvotes मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे पढ़कर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो कुछ ने हल्के-फुल्के जोक्स भी मारे. एक ने लिखा, भाई ये तो सिग्नल है, आज करवाचौथ भी है. दूसरे ने कहा, याद रखना...जब वो बाहर निकली थी, तब तुमने ही दरवाजा बंद किया था. हर कमेंट में एक बात साफ झलकती है...कभी-कभी पुरानी यादें, नए सफर में भी साथ चलती हैं.

