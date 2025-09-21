Mithun Manhas: रणजी क्रिकेट के किंग मिथुन मिन्हास का जानें कैसा रहा है क्रिकेट करियर

Who Is Mithun Manhas? दिल्ली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट में लाजवाब कामयाबियां हासिल की हैं. 45 साल के मिथुन मिन्हास का अगला बीसीसीआई अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. मन्हास ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.82 की औसत से 9,714 रन बनाए हैं, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में ज्यादातर वक्त दिल्ली की कप्तानी की और 2007-08 रणजी ट्रॉफी सीजन में जीत दिलाई.

मन्हास ने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स सहित विभिन्न आईपीएल टीमों के लिए खेला है. उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के सहायक कोच, बांग्लादेश अंडर-19 टीम के बल्लेबाजी सलाहकार और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के सहायक कोच के रूप में काम किया है.

🚨 THE NEW BCCI PRESIDENT. 🚨



- Mithun Manhas likely to become the new BCCI president. (Vaibhav Bhola). pic.twitter.com/wEkDKcDObN — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 20, 2025

मन्हास ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के टीम निदेशक और गुजरात टाइटन्स के सहायक कोच सहित नेतृत्व पदों पर भी कार्य किया है.

- फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच: 9714 रन 45.82 की औसत से

- लिस्ट ए मैच: 4126 रन 45.84 की औसत से

- टी20 मैच: 1170 रन 21.66 की औसत से

संभावित दावेदार

बीसीसीआई अध्यक्ष (BCCI President) - मिथुन मन्हास.

बीसीसीआई सचिव (BCCI Secretary) - देवजीत सैकिया.

उपाध्यक्ष (Vice President) - राजीव शुक्ला.

आईपीएल अध्यक्ष (IPL Chairman)- अरुण धूमल.

बीसीसीआई कोषाध्यक्ष (BCCI Treasurer) - रघुराम.

संयुक्त सचिव (Joint Secretary) - प्रभतेज भाटिया.

शीर्ष परिषद (Apex Council)- जयदेव शाह.

आईपीएल जीसी (IPL GC) - एम मजूमदार.

