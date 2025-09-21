विज्ञापन
Mithun Manhas: रणजी क्रिकेट के किंग मिथुन मिन्हास का जानें कैसा रहा है क्रिकेट करियर

Who Is Mithun Manhas? मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट में लाजवाब कामयाबियां हासिल की हैं. 45 साल के मिथुन मिन्हास का अगला बीसीसीआई अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है.

Mithun Manhas
  • मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट में 157 प्रथम श्रेणी मैचों में 45.82 की औसत से 9714 रन बनाए हैं
  • उन्होंने दिल्ली क्रिकेट टीम की कप्तानी की और 2007-08 रणजी ट्रॉफी में टीम को विजेता बनाया था
  • मन्हास ने आईपीएल की कई टीमों के लिए खेला और कोचिंग स्टाफ में विभिन्न पदों पर कार्य किया है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Who Is Mithun Manhas? दिल्ली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट में लाजवाब कामयाबियां हासिल की हैं. 45 साल के मिथुन मिन्हास का अगला बीसीसीआई अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. मन्हास ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.82 की औसत से 9,714 रन बनाए हैं, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में ज्यादातर वक्त दिल्ली की कप्तानी की और 2007-08 रणजी ट्रॉफी सीजन में जीत दिलाई. 

मन्हास ने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स सहित विभिन्न आईपीएल टीमों के लिए खेला है. उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के सहायक कोच, बांग्लादेश अंडर-19 टीम के बल्लेबाजी सलाहकार और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के सहायक कोच के रूप में काम किया है. 

मन्हास ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के टीम निदेशक और गुजरात टाइटन्स के सहायक कोच सहित नेतृत्व पदों पर भी कार्य किया है. 

- फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच: 9714 रन 45.82 की औसत से

- लिस्ट ए मैच: 4126 रन 45.84 की औसत से

- टी20 मैच: 1170 रन 21.66 की औसत से

संभावित दावेदार

बीसीसीआई अध्यक्ष (BCCI President) - मिथुन मन्हास.
बीसीसीआई सचिव (BCCI Secretary) - देवजीत सैकिया.
उपाध्यक्ष (Vice President) - राजीव शुक्ला.
आईपीएल अध्यक्ष (IPL Chairman)- अरुण धूमल. 
बीसीसीआई कोषाध्यक्ष (BCCI Treasurer) - रघुराम. 
संयुक्त सचिव (Joint Secretary) - प्रभतेज भाटिया. 
शीर्ष परिषद (Apex Council)- जयदेव शाह. 
आईपीएल जीसी (IPL GC) - एम मजूमदार. 

India, Mithun Manhas, Cricket
