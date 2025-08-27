Ashwin's Net Worth in 2025: करोड़ों के मालिक हैं अश्विन, नेटवर्थ जान रह जाएंगे हैरान

Ravichandran Ashwin's Net Worth in 2025: अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही महीनों के भीतर इस टूर्नामेंट के साथ उनके 16 साल लंबे जुड़ाव का अंत हो गया. अश्विन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह घोषणा की. अश्विन ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है.आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है.'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल और बीसीसीआई को उन चीजों के लिए जो उन्होंने अब तक मुझे दीं। आगे जो भी मेरे सामने है उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं. ''

करोड़ों में है रविचंद्रन अश्विन का नेटवर्थ (Ashwin Net Worth)

रविचंद्रन अश्विन ने 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. अगले सीज़न, 2010 में, उन्हें ख़ास तौर पर अपनी कैरम बॉल के लिए पहचान मिली. सीएसके के दो साल के निलंबन के बाद, 2016 के आईपीएल प्लेयर ड्राफ्ट में अश्विन को राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ने चुना था. 2018 में, अश्विन नीलामी में गए थे. ऑक्शन में किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें 7.6 करोड़ रुपये में ख़रीदा और उन्हें अपना कप्तान बनाया. 2020-21 सीज़न में, रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले.

सैलरी के रूप में बीसीसीआई से कम से कम 5 करोड़ मिलते थे, IPL से हुए जमकर कमाई

अश्विन की आईपीएल सैलरी 2024 में राजस्थान रॉयल्स के साथ 5 करोड़ रुपये थी. आईपीएल 2025 में, सीएसके ने इस अनुभवी गेंदबाज़ को 9.75 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. उन्हें सैलरी के रूप में बीसीसीआई से कम से कम 5 करोड़ मिलते थे. (Ravichandran Ashwin's Net Worth in 2025)

विभिन्न ब्रांडों और विज्ञापनों का करते हैं प्रचार

रविचंद्रन अश्विन का विभिन्न ब्रांडों और विज्ञापनों से जुड़ाव वास्तव में उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जो उनकी कुल कमाई में इज़ाफ़ा करता है. वह अपने अनुबंध के लिए प्रत्येक साल के विज्ञापन शुल्क के रूप में अनुमानित 4.5-5 करोड़ रुपये लेते हैं.

आलीशान घर में रहते हैं अश्विन

अश्विन विभिन्न प्रकार के ब्रांडों से जुड़े रहे हैं, जिससे क्रिकेट के मैदान पर और उसके बाहर उनकी लोकप्रियता का पता चलता है. अश्विन के ब्रांड विज्ञापनों की सूची में ज़ूमकार, मूव, मिंत्रा, मन्ना हेल्थ, बॉम्बे शेविंग कंपनी, ओप्पो, एरिस्टोक्रेट बैग्स और कोलगेट शामिल रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन की अचल संपत्ति में 2021 में खरीदा गया उनका आलीशान चेन्नई स्थित घर भी शामिल है, जहां वे अब अपनी Wife और दो बेटियों के साथ रहते हैं

कार कलेक्शन में ऑडी क्यू 7 शामिल (Ashwin's car collection)

आर अश्विन के कार कलेक्शन में उच्च श्रेणी के वाहनों का अद्भुत संग्रह है, जिसमें 6 करोड़ रुपये मूल्य की रोल्स रॉयस और 93 लाख रुपये मूल्य की ऑडी क्यू 7 शामिल है. रविचंद्रन अश्विन की कुल संपत्ति रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 135 करोड़ है.

अब यू-ट्यूब चैनल से भी कमाई

इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग होने के बाद अब अश्विन अपने यू-ट्यूब चैनल से भी जमकर कमाई कर रहे हैं. फैन्स उनके यू-ट्यूब चैनल को खूब पसंद भी कर रहे हैं.