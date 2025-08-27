अश्विन ने IPL से लिया रिटायरमेंट, विदेशी लीग में खेलने की बात कहकर चौंकाया

Ashwin retires from IPL: दिग्गज स्पिनर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट शेयर कर अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट की बात कही है. अश्विन ने लिखा, खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत.. कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है. एक आईपीएल क्रिकेटर के तौर पर मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के तौर पर मेरा समय आज से शुरू हो रहा है. (Ravichandran Ashwin Retirement from IPL)

Special day and hence a special beginning.



They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓.



Would like to thank all the franchisees for all the… — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025

अश्विन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मैं सभी फ्रेंचाइज़ियों को इतने सालों की शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे बढ़कर IPL और BCCI को, जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है. आगे जो भी मेरे सामने है, उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं."

महानतम स्पिनरों में से एक अश्विन ने IPL टूर्नामेंट के इतिहास में 187 विकेट लिए, जिससे उन्होंने पांचवें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपने करियर का समापन किया, उन्होंने पांच अलग-अलग टीमों के लिए 16 सीजन खेले. अश्विन ने अपने IPL करियर में एक सीजन में 20 विकेट (2011) लेने का कमाल भी किया है. अभी हाल ही में भारतीय स्पिनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. बता दें कि अश्विन IPL 2025 में में सीएसके का हिस्सा थे.

BCCI की नीति के अनुसार, कोई भी भारतीय क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने और IPL छोड़ने के बाद ही विदेशी लीग में भाग ले सकता है. ऐसा लगता है कि अश्विन का आईपीएल छोड़ने का फैसला दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में क्रिकेट खेलने की उनकी रुचि के कारण हुआ है.