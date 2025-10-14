विज्ञापन

ये एक्टर देता था कभी बिग बी को टक्कर, अब जी रहा गुमनाम जिंदगी, बोले- 'अमिताभ को थी मुझसे जलन, उनसे बेहतर तो...'

हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसकी तुलना कभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से हुआ करती थी. इन दोनों स्टार्स के बीच कोल्ड वार था, लेकिन अमिताभ बच्चन आज महानायक बन गए और यह एक्टर समय के साथ कहीं छिप गया.

80 के दशक के टॉप एक्टर ने बिग बी पर लगाए आरोप
फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स आए, जिनकी फिल्में तो लोगों ने देखी, लेकिन नाम तक उन्हें याद ना रह सका. ये ऐसे स्टार्स थे, हिट फिल्में देने के बाद भी गुमनामी की जिंदगी में चल गए थे. आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसकी तुलना कभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से हुआ करती थी. इन दोनों स्टार्स के बीच कोल्ड वार था, लेकिन अमिताभ बच्चन आज महानायक बन गए और यह एक्टर समय के साथ कहीं छिप गया. आइए जानते हैं कौन हैं यह एक्टर और बिग बी के बारे में इसने क्या-क्या कहा.

कौन हैं ये एक्टर?

इस एक्टर का नाम दीपक पराशर है, जिन्हें हम फिल्म निकाह से जानते हैं. एक्टर को 1980 के दशक में बी.आर. चोपड़ा के साथ उनके काम के लिए जाना जाता है. एक्टर का मानना है कि बच्चन थोड़ा असुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि वह उस दौर की सभी अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुके थे. एक इंटरव्यू में, दीपक ने बिग बी के साथ फिल्म शराबी में काम करने के बारे में बात की और सुझाव दिया कि इस दिग्गज स्टार का उनकी दोस्त राखी की एक फिल्म में डिमोशन के पीछे किसी का हाथ था.

एक्टर से किसको थी जलन ?

उन्होंने कहा, 'मीडिया ने ही यह हाइप बनाई थी, एक हेडलाइन में यह ऐलान करके कि 'अमिताभ बच्चन हटो, दीपक पाराशर आ गए हैं, मैं मिस्टर बच्चन की सभी लीड अभिनेत्रियों के साथ काम कर रहा था, और शायद इसी वजह से उन्हें ऐसी बातें लिखने की प्रेरणा मिली'. दीपक ने बताया कि उन्होंने एक इवेंट में बच्चन के साथ अपनी बात क्लियर की थी, और इसके बाद ही उन्होंने शराबी में साथ काम किया था. उन्होंने कहा, 'देखिए, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तब मैं पहले से ही एक स्टार था, थोड़ी जलन होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या परेशान करता है, क्या यह हीन भावना है... दूसरे व्यक्ति को लगता है कि वह एक गुल्लक है, मैं मिस्टर बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं'.

फैमिली से हैं अच्छे रिश्ते

दीपक ने बताया कि जब प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में उनकी जगह अमिताभ बच्चन को लिया गया, तो मामला और बिगड़ गया. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझे बताया कि यह प्रोजेक्ट पहले मीडियम बजट का होना था, लेकिन फिर ज्यादा पैसा आने लगा और उन्होंने मिस्टर बच्चन को ही लेने का फैसला किया, इससे मैं परेशान हो गया'. दीपक ने कहा कि 'ऐसे कई अभिनेता हैं, जो मिस्टर बच्चन से बेहतर हैं और आगे उन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और संजीव कुमार का नाम लिया. इस खटास के बावजूद, दीपक ने कहा कि बच्चन की पत्नी जया बच्चन और उनके बेटे अभिषेक के साथ उनके अच्छे संबंध हैं.


 

