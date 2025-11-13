विज्ञापन
न्यूजीलैंड के खिलाफ के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान हो चुका है. करीब 6 साल बाद जॉन कैंपबेल की कैरेबियन टीम में वापसी हुई है.

NZ vs WI: वेस्टइंडीज को 6 साल बाद स्टार क्रिकेटर की आई याद, ODI सीरीज में मिला मौका, जानें कैसा है प्रदर्शन
John Campbell
  • वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है जिसमें शाई होप कप्तान हैं
  • जॉन कैंपबेल ने छह साल बाद वनडे टीम में वापसी की है और उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाया था
  • किंग को टीम से बाहर किया गया है जबकि जोहान लेने और स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज 3-1 से गंवाने के बाद वेस्टइंडीज ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड की घोषणा कर दी है. शाई होप 15 सदस्यीय टीम की अगुआई करेंगे. वनडे सीरीज के लिए 6 साल बाद सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल की टीम में वापसी हुई है. कैंपबेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया था. इसके अलावा, घरेलू क्रिकेट में जमैका के लिए उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. इसी आधार पर उनकी वेस्टइंडीज टीम में वापसी कराई गई है. 32 साल के कैंपबेल ने 6 वनडे मैचों की 5 पारियों में 248 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 179 रहा है. उन्होंने अपना आखिरी वनडे मई 2019 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था. किंग की जगह कैंपबेल पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

ब्रैंडन किंग को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. हालिया संपन्न टी20 सीरीज में किंग ने अपने प्रदर्शन से निराश किया था. तेज गेंदबाज जोहान लेने और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. लेने ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था. लिस्ट ए के 12 मैचों में लेने ने 13 विकेट लिए हैं. वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में बतौर तेज गेंदबाज लेने, स्प्रिंगर, फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड शामिल हैं.

इंजरी की वजह से अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडिया ब्लेड्स, और रेमन सिमंड्स को टीम में जगह नहीं मिल सकी, जबकि अकील होसेन और गुडाकेश मोती भी टीम में जगह नहीं बना पाए. अकीम ऑगस्टे, कीसी कार्टी और एलिक अथानाजे टीम में जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं.

3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 16 नवंबर को क्राइस्टचर्च में, दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को नेपियर में और तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.

वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम

शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, जोहान लेने, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर.

West Indies, John Campbell, Cricket
