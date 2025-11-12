धर्मेंद्र के घर पहुंचते ही सबसे पहले मिलने पहुंचे भाई, बाहर आकर बोले- अब पहले से बहुत ठीक हैं...

अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत के बारे में ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर और उनके परिजन हेल्थ को लेकर अपडेट जारी कर चुके हैं. धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. अब उनका आगे का इलाज घर से ही जारी रहेगा. बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, निर्माता और धर्मेंद्र के कजिन गुड्डू धनोआ उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं और एक्टर की सेहत के बारे में जानकारी शेयर की है.

गुड्डू धनोआ ने धर्मेंद्र के घर से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत कर एक्टर की हेल्थ कंडीशन के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि एक्टर अब पहले से बहुत ठीक है और उनकी रिकवरी अच्छे से हो रही है. उनके ट्रीटमेंट को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. बता दें कि धर्मेंद्र को भले ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनका आगे का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा.

एक्टर के इलाज के लिए घर पर ही सारी सुविधाएं की गई हैं और ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को उनके घर जाते भी देखा गया. इससे पहले आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीक समदानी और डॉ. राजीव शर्मा ने एक्टर का हेल्थ अपडेट मीडिया के साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि "धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना इलाज जारी रखेंगे. सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. यहां से वे पूरी तरीके से ठीक होकर गए हैं. उनके घर पर भी इलाज की उचित व्यवस्था कर दी गई है."

वहीं डॉ. राजीव शर्मा ने जनता से अपील की है कि परिवार और धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर गलत खबरें न फैलाई जाएं. धर्मेंद्र के परिवार के सारे सदस्य एक्टर के साथ मौजूद हैं और अब उनके घर के बाहर भी फैंस का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. एक्टर के घर के बाहर फैंस उनकी झलक देखने के लिए बेताब हैं.