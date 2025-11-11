बड़े काम की है बाजार में मिलने वाली 10 रुपये की फिटकरी, बस इन 5 तरीकों से कर लें इस्तेमाल

Fitkari Kaise Lagaen: बाजार में 10 रुपये में आसानी से मिलने वाली फिटकरी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इसका रासायनिक नाम 'पोटैशियम एल्युमिनियम सल्फेट' है. जानकारी के लिए बता दें कि फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. इसी के चलते कंटेंट क्रिएटर पूर्णिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर फिटकरी को 5 अलग तरीकों से इस्तेमाल करना बताया है. इसे ऐसे इस्तेमाल करने से आपको कई समस्याओं से राहत मिल सकती है.

1. फ्रेश ब्रीथ (Fresh Breath)

अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपके लिए फिटकरी काफी मददगार हो सकती है. इसके लिए आप पानी में फिटकरी पाउडर मिलाकर कुल्ला कर लें. इससे आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खत्म होंगे और मुंह से आने वाली दुर्गंध भी खत्म हो जाएगी. इसे आप नेचुरल माउथवॉश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि आप जो परफ्यूम लगा रहे हैं उसकी खुशबू बहुत देर तक रहे तो फिटकरी आपकी मदद कर सकती है. इसके लिए आप शरीर पर जहां परफ्यूम छिड़केंगे वहां फिटकरी को रगड़ लें. इससे परफ्यूम काफी देर तक महकेगा और पसीने की बदबू भी दूर होगी.

आप फिटकरी को नेचुरल डिओडोरेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, ये पसीने और शरीर की गंध को कंट्रोल करने में मदद करती है. अगर आप केमिकल वाले परफ्यूम लगाने से बचना चाहते हैं तो आप रोजाना फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सर्दियों में अधिकतर फटी एड़ियों की समस्या देखने को मिलती है. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप फिटकरी पाउडर को नारियल तेल में मिक्स कर अपने पांव पर लगाएं. इससे फटी एड़ियां काफी जल्दी सही होती हैं और त्वचा भी मुलायम हो जाती है.

स्किन को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप नहाने से पहले पानी में फिटकरी का पाउडर मिला लें और फिर स्नान करें. इससे शरीर पर जमी गंदगी साफ हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.