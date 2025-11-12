विज्ञापन
24 minutes ago
नई दिल्ली:

दिल्ली ब्लास्ट LIVE: राजधानी दिल्ली सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके से दहल उठी. शाम 6:52 बजे एक चलती हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं. अब तक 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल होने की पुष्टि हुई है. घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में जारी है. जांच एजेंसियां मौके पर हैं और NIA ने केस संभाल लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ हो सकता है. 

सूत्रों के मुताबिक, कार चला रहा संदिग्ध पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद था, जिसका फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से लिंक बताया जा रहा है.  गृह मंत्री अमित शाह ने हाई-लेवल मीटिंग कर कहा, “दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.” दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट है, लाल किला और आसपास के मार्ग बंद कर दिए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियां CCTV फुटेज खंगाल रही हैं. क्या यह आत्मघाती हमला था या जल्दबाजी में हुआ विस्फोट? जांच जारी है.  फिलहाल, देशभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस लाइव ब्लॉग पर जुड़े रहें हर अपडेट के लिए. 

 Delhi blast Live Updates:

Nov 12, 2025 07:25 (IST)
जापान और गुयाना ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए.  घटना के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, घटना के बाद से देश-विदेश से लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं. इस क्रम में गुयाना और जापान समेत कई देशों ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है.

इस क्रम में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि गुयाना की सरकार और जनता की ओर से मैं नई दिल्ली में हुए भीषण विस्फोट के बाद भारत सरकार और जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता हूं. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़े हैं. 

