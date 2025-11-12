बॉलीवुड की हिट फिल्म का आएगा तीसरा पार्ट, 19 साल से इस सीन के सस्पेंस का हर किसी को है इंतजार

कुछ फिल्में देखते ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी बातें लोग सालों तक करते रहते हैं. और फिर बेसब्री से इंतजार करते हैं अगले पार्ट का. आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक फिल्म की, जिसका तीसरा पार्ट आने का हर कोई इंतजार कर रहा है. फिल्म तो मजेदार है ही, लेकिन असली रोमांच उसके आखिरी सीन में है. वो सीन इतने सस्पेंस पर खत्म हुआ था कि आज भी लोग सोचते हैं – आखिर उसके बाद क्या हुआ?

ये फिल्म है फिर हेरा फेरी, जो साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी का दूसरा पार्ट है. फिर हेरा फेरी के फैंस को अच्छे से याद होगा कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या था. उसमें अक्षय कुमार एक पुल की रेलिंग से लटके हुए हैं. नीचे तेज बहता पानी है. इधर सुनील शेट्टी और परेश रावल दूसरी तरफ हैं. सुनील शेट्टी अक्षय को फोन कर रहे हैं. अक्षय एक हाथ से खुद को पकड़े हैं, दूसरे में सामान है. फोन बज रहा है, लेकिन वो उठा पाएंगे या नहीं? सामान बचेगा या नहीं? यह रहस्य अब हेरा फेरी 3 में ही खुलेगा.

हेरा फेरी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है. इस फिल्म का पहला पार्ट 2000 में आया था, जिसमें अक्षय, परेश, सुनील के साथ तब्बू, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, असरानी और गुलशन ग्रोवर थे. दूसरा पार्ट 2006 में रिलीज हुआ, जिसमें जॉनी लीवर, बिपाशा बसु और रिमी सेन भी जुड़े. अब फैंस बस यही पूछ रहे हैं – अक्षय लटके रहेंगे या बच जाएंगे? इंतजार कीजिए, जल्द ही जवाब मिलेगा!