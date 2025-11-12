विज्ञापन

मधुमक्खी-ततैया काट ले तो क्या करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए 3 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे, अभी जान लें आप

Home Remedies for Bee Sting: आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें ततैया-मधुमक्खी के काटने के बाद आप अपना सकते हैं. इन घरेलू नुस्खों को अपनाने से आपको सूजन और दर्द से राहत मिल सकती है.

ततैया-मधुमक्खी के काटने पर क्या करना चाहिए?
Madhumakhi katne par kya kare: मधुमक्खी या फिर ततैया का काटना काफी ज्यादा आम बात है. कई बार जब हम बाग-बगीचे या फिर पार्क में बेफिक्र होकर घूमते हैं तो मधुमक्खी अचानक से डंक मार देती हैं. ऐसी घटनाएं बच्चों के साथ अधिकतर देखने को मिलती हैं. ऐसे में जिन लोगों को मधुमक्खी पहले काट चुकी हैं उन्हें इससे होने वाले दर्द और सूजन का तो एहसास होगा ही. दरअसल, अगर डंक को सही समय पर न निकाला जाए या फिर कुछ इलाज न किया जाए तो बहुत ज्यादा समस्या झेलनी पड़ सकती है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें ततैया-मधुमक्खी के काटने के बाद आप अपना सकते हैं. ये जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है. इन घरेलू नुस्खों को अपनाने से आपको सूजन और दर्द से राहत मिल सकती है. 

1. बर्फ का करें इस्तेमाल (Cold Compression)

मधुमक्खी या ततैया के काटने के बाद आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और कपड़े में लपेटकर इससे उस जगह दबाएं जहां कीड़े ने आपको काटा है. इससे सूजन कम होने के साथ-साथ दर्द भी कम होगा और इरिटेशन भी कम हो जाएगी. 

2. बेकिंग सोडा पेस्ट (Baking Soda Paste)

मधुमक्खी के काटने के बाद होने वाली सूजन और दर्द को कम करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप थोड़े से बेकिंग सोडा के साथ पानी मिलाएं और फिर इस पेस्ट को कीड़े के काटने वाली जगह पर लगाएं. इसे लगाकर आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो दीजिए. ऐसा करने से कीड़े का जहर न्यूट्रीलाइज हो जाएगा और खुजली भी कम होगी. 

3. सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar)

अगर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका है तो कीड़े के काटने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और रुई की मदद से ततैया-मधुमक्खी के काटने वाली जगह पर लगा दीजिए. दरअसल, ACV के अंदर एसिटिक एसिड होता है जो जहर के असर को कम करने में लाभदायक होता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

