विज्ञापन
विशेष लिंक

'हमें इसे लेकर कोई शक नहीं', गुजरात टाइटंस अधिकारी का शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान

Shubman Gill: शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों ही मैचों में अर्द्धशथक बनाए हैं. और इसी के बाद गुजरात टाइटंस ने भारतीय कप्तान के बारे में अहम बात कही है

Read Time: 3 mins
Share
'हमें इसे लेकर कोई शक नहीं', गुजरात टाइटंस अधिकारी का शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान
Shubman Gill: शुभमन गिल कई पहलुओं को लेकर चर्चा में बने हुए हैं

गुजरात टाइटंस के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) कर्नल अरविंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि शुभमन गिल (Shubman Gill) का भारत की टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) टीम से बाहर होना महज एक छोटा सा झटका है, जो हर शीर्ष खिलाड़ी के करियर में चलता रहता है और भारत का टेस्ट कप्तान इससे सीख लेकर मजबूत खिलाड़ी बनेगा. टेस्ट के साथ वनडे टीम के कप्तान गिल टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के उपकप्तान थे. भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए घोषित 15 सदस्यीय भारतीय टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया. सिंह ने कहा कि गुजरात टाइटंस के कप्तान ने इस फैसले को परिपक्वता के साथ स्वीकार किया है और वह अपने प्रदर्शन से ही इसका जवाब देंगे.

गुजरात टाइटंस के ‘जूनियर टाइटंस कार्यक्रम' के तीसरे चरण के लांच के मौके पर वर्चुअल बातचीत में सिंह ने कहा,‘ये छोटे झटके हैं जो किसी भी खिलाड़ी के जीवन में आते हैं. उन्होंने अपना रुख पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है.' उन्होंने कहा, ‘वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं. और उन्हें जानने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह और भी मजबूत होकर वापसी करेंगे. जैसा कि आपने हाल के दो मैच में देखा है. वह पहले से भी बेहतर होंगे.'

गिल ने 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 869 रन बनाए हैं. लेकिन पिछले 15 मैच में वह सिर्फ 291 रन ही बना सके. इसी वजह से चयनकर्ताओं ने शीर्ष क्रम में एक बार फिर संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया. एशिया कप से पहले गिल को आक्रामक बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता लाने के लिए भारतीय टी20 टीम में वापस लाया गया था जहां उन्होंने सैमसन की जगह ली. हालांकि यह फैसला भारत की स्वाभाविक आक्रामक शैली को प्रभावित कर गया और आखिरकार उलटा पड़ गया. इसी कारण टी20 विश्व कप से पहले चयनकर्ताओं ने इस प्रयोग को खत्म कर दिया.

सिंह ने कहा कि गिल की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, उन्होंने कहा, ‘एक क्रिकेटर के रूप में उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है. वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं.' उन्होंने कहा, ‘व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि मानसिक मजबूती के मामले में वह बहुत मजबूत हैं. जहां तक उनकी प्रतिभा और कौशल की बात है तो पूरी दुनिया जानती है कि शुभमन कितने प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने हमारे लिए और देश के लिए क्या किया है.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, India, Gujarat Titans, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now