World Record: खामोश बल्ले से भी वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, वर्ल्ड कप में यह कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Vaibhav Sooryavanshi, ICC Mens Under 19 World Cup 2026: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम की भिड़ंत संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर 19 टीम के साथ हुई. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला बुलावायो में खेला गया. जहां भारतीय टीम डीएलएस पद्धति के तहत 118 गेंद शेष रहते छह विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि सदाबहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) इस मुकाबले में भी खूब रन बनाएंगे. मगर ऐसा नहीं हो सका. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल चार गेंदों का सामना किया. इस बीच 50.00 की स्ट्राइक रेट से केवल दो रन ही बना पाए.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

मैच के दौरान जरूर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा. इसके बावजूद उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह सबसे कम उम्र में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं. अमेरिका के खिलाफ जब वैभव मैदान में उतरे तो उस दौरान उनका उम्र 14 साल और 294 दिन था.

वैभव से पहले नितीश कुमार के नाम दर्ज था यह वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी से पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कनाडा के खिलाड़ी रहे नितीश कुमार (Nitish Kumar) के नाम दर्ज था. जिन्होंने 15 साल और 245 दिन के उम्र में आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली थी.

आपको जानकर हैरानी होगी कि नितीश कुमार ने जरूर कनाडा की तरफ से क्रिकेट खेला. मगर वह भारतीय मूल के थे. वह केवल कनाडा की तरफ से खेले ही नहीं, बल्कि कप्तानी करने में भी कामयाब रहे.

मौजूदा समय में वह अमेरिका की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वह नजर आए थे. नितीश के नाम कनाडा की तरफ से 'प्लेयर ऑफ द मैच' पाने का भी रिकॉर्ड है.

