जब फौजी अपनी मौत पर भी मुस्कुराए…बॉर्डर-2 का ‘मिट्टी के बेटे’ गाना रिलीज, लोग बोले- फिल्म का बेस्ट गाना

Border 2 New Song Mitti Ke Bete: बॉलीवुड की मच-अवेटेड वॉर फिल्म 'बॉर्डर-2' अपने गानों की वजह से इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर छा चुकी है. अभी फैंस के दिलों से 'जाते हुए लम्हों' गाने का क्रेज खत्म नहीं हुआ है कि मेकर्स ने देशभक्ति से ओतप्रोत नया गाना 'मिट्टी के बेटे' रिलीज कर दिया है, जिसमें उन सैनिकों की जज्बातों को शब्दों में पिरोया गया है, जो अपनी जान देश की रक्षा में खुशी-खुशी न्योछावर कर देते हैं. 'बॉर्डर-2' से नया गाना 'मिट्टी के बेटे' रिलीज कर दिया गया है.

गाने में अपनी ही मौत पर हंसने वाले और सिर पर कफन बांधने वाले सैनिकों की बहादुरी का जिक्र किया गया है. अभी तक गाने का सिर्फ ऑडियो रिलीज किया गया है, लेकिन जल्द ही गाने का वीडियो भी रिलीज किया जाएगा. नया गाना सोनू निगम ने गाया है और म्यूजिक मिथुन का है. गाने के लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. फैंस भी गाने के रिलीज के साथ अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है, सोनू निगम सर, आत्मा खुश कर दी. युवा आर्मी के पीछे यूं ही पागल नहीं है. फौजी ही सिर्फ सौभाग्यशाली होते हैं, जो इस मिट्टी और भारत माता का कर्ज शहीद होकर चुकाते हैं."

अभी तक फिल्म के चार गाने रिलीज हो चुके हैं और चारों ही गानों को फैंस का भरपूर प्यार मिला है. 'जाते हुए लम्हों' गाने का भी ऑडियो रिलीज किया गया है. गाने के लिरिक्स 'बॉर्डर' के 'लम्हें' गाने के ही हैं, लेकिन इस बार गाने को विशाल मिश्रा और रूप सिंह राठौर ने मिलकर गाया है. फिल्म का हर एक गाना आइकॉनिक है और फैंस को उम्मीद है कि फिल्म पहली बॉर्डर से भी बेहतरीन होगी.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सनी देओल के अपोजिट मोना सिंह, दिलजीत के साथ सोनम बाजवा, अहान शेट्टी के साथ आन्या सिंह, और वरुण धवन के साथ मेधा राणा को कास्ट किया गया है. मेधा राणा और आन्या सिंह कुछ ही फिल्मों में दिखीं हैं, लेकिन अब उन्हें निधि दत्ता की बहुप्रतीक्षित फिल्म में काम करने का मौका मिला है.

