अनजान स्पिनर ने जादुई गेंद फेंककर 'Ball of the Century' को दी टक्कर, पिच पर ऐसी घूमी बॉल, बैटर देखता रह गया- Video

अनजान स्पिनर ने जादुई गेंद फेंककर 'Ball of the Century' को दी टक्कर

Viral video on Internet: दिवंगत शेन वार्न (Shane Warne) ने 4 जून 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसी गेंद फेंकी थी जिसे 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' (Ball of the Century) के नाम से जाना जाता है. वार्न के द्वारा फेंकी गई उस गेंद को देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वार्न द्वारा फेंकी गई 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' के 23 साल बीत गए हैं लेकिन उनकी तरह ऐसी गेंद फेंकना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नजर नहीं आती है. हालांकि पाकिस्तान के यासिर शाह ने 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' (Yasir Shah produced a candidate for 'Ball of the Century') के करीब की गेंद फेंककर कमाल किया है लेकिन फैन्स और दिग्गज पूरी तरह से इस बात को लेकर एक मत नहीं हो पाए हैं कि यासिर द्वारा फेंकी गई गेंद वार्न के द्वारा फेंकी गई 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' के जैसे ही गेंद है. लेकिन क्रिकेट के मैदान पर 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' जैसी गेंद को देखना अपने-आप में रोमांच के सागर में गोते लगाने जैसा होता है.