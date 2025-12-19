Video: जिस 'गेंद' से हुई थी फिल ह्यूज की मौत उस बाउंसर से बाल-बाल बचे बेन स्टोक्स, देखकर सिहर उठेगा दिल

Ben Stokes vs Mitchell Starc:एशेज टेस्ट मैच के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के पारी के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया. दरअसल, जब बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे तो मिचेल स्टार्क की एक खतरनाक बाउंसर से बाल-बाल बचे, वह गेंद खतरनाक थी. स्टार्क की वह गेंद सीदे बेन स्टोक्स के हेलमेट पर जाकर लगी. स्टोक्स को हालांकि चोट नहीं लगी लेकिन उस गेंद को देखकर फैन्स को फिल ह्यूज की याद आ गई. लोगों ने स्टोक्स की इस गेंद की तुलना उस कातिलाना गेंद से की जिसने ह्यूज की जान ली थी. कई फैन्स ने इस बाउंसर को देखकर कहा कि. "यह गेंद उसजानलेवा गेंद की याद दिला रही है.' सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. एक दूसरे फैन्स ने वीडियो को देखकर रिएक्ट किया और लिखा, 'मजबूत हेलमेट होने कारण बेन स्टोक्स बच गए"

बाल-बाल बचे बेन स्टोक्स

The same ball which k¡IIed Phil Hughes in 2013 but a different helmet which saved Ben Stokes today. pic.twitter.com/FsQ1Vi9Ihr — Dive (@crickohlic) December 18, 2025

Banning bouncers will take essence from fast bowling — Dive (@crickohlic) December 18, 2025

Even the best puller of the ball can get hit,it depends on various factors how your reflexes are,what kinda pitch is that(important) and sometimes you just get late so you try to escape by looking away — Dive (@crickohlic) December 18, 2025

As the age is increasing he is getting more dangerous dude — Talk Nerdy (@TalkNerdyto) December 18, 2025

Omg i hope he is ok — KRC 🌸 (@KiranGorgeous99) December 18, 2025

It was 99.999% same — Dive (@crickohlic) December 18, 2025

Phil Hughes should have worn this helmet. Could have saved his life. — Riccardo (@NonCalpestarmi) December 19, 2025

Phil Hughes, never forgotten.



63 not out, forever. — Faceless Fury (@FacelessFury25) December 18, 2025

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन बनाए तो वहीं, इंग्लैंड ने पहली पारी में 286 रन बनाए थे, स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी के दौरान 83 रन बनाए थे. जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने ये खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड पर 273 रन की लीड हासिल कर ली है.

कैसे एक बाउंसर ने फिल ह्यूज की ली थी जान

क्रिकेट इतिहास में '27 नवंबर' को 'ब्लैक डे' के तौर पर याद रखा जाता है. इस दिन क्रिकेट जगत ने एक उभरते खिलाड़ी को हमेशा के लिए खो दिया था. सिडनी के मैदान पर 25 नवंबर 2014 को शेफील्ड शील्ड में साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच था. फिल ह्यूज इस मुकाबले में मार्क कॉसग्रोव के साथ बतौर सलामी बल्लेबाजी मैदान पर उतरे. दोनों खिलाड़ियों ने 23.4 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की. मार्क कॉसग्रोव 68 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें नाथन लियोन ने कैच आउट कराया. कॉसग्रोव की इस पारी में 9 चौके शामिल थे. यहां से फिल ह्यूज ने कैलम फर्ग्यूसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन जुटाए. फर्ग्यूसन 41 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

टॉम कूपर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. दोनों खिलाड़ियों का मकसद यहां से साउथ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना था, लेकिन 49वां ओवर ही मैच का 'अंतिम ओवर' साबित हुआ. सीन एबॉट अपना 10वां ओवर डाल रहे थे. उन्हें अपने पहले विकेट की तलाश थी. ह्यूज 63 रन बनाकर नाबाद थे. उनकी इस पारी में 9 चौके शामिल थे. 48.3 ओवर में एबॉट की गेंद फिल ह्यूज की गर्दन पर लगी.ह्यूज उसी पल मैदान पर बैठ गए. एबॉट तुरंत उनके पास आए. इस बीच ह्यूज ने अपना संतुलन खो दिया. विपक्षी टीम के साथियों ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन तब तक ह्यूज बेहोश हो गए थे. तुरंत ह्यूज को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन 27 नवंबर को इस उभरते सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

फिल ह्यूज के साथ हुई इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में कई सुरक्षा संबंधी बदलाव हुए. हेलमेट को अधिक मजबूत बनाया गया. बल्लेबाजों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया और 'कन्कशन सब्स्टीट्यूट' जैसे नए नियम लागू किए गए.

फिल ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 26 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 3 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 1,535 रन बनाए. वहीं, 25 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 826 रन जोड़े थे. फिल ह्यूज की मृत्यु के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके सम्मान में 'जर्सी नंबर 64' को रिटायर कर दिया

(IANS के इनपुट के साथ)