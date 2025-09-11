विज्ञापन
विशेष लिंक

'मैंने T20 में ऐसा पहले कभी नहीं देखा', भारतीय स्टार का तूफान देख वसीम अकरम का घूमा माथा, VIDEO

Wasim Akram, India vs United Arab Emirates: संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अभिषेक शर्मा की प्रचंड बल्लेबाजी देख पाकिस्तानी पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा मैंने टी20 में ऐसा पहले कभी नहीं देखा.

Read Time: 3 mins
Share
'मैंने T20 में ऐसा पहले कभी नहीं देखा', भारतीय स्टार का तूफान देख वसीम अकरम का घूमा माथा, VIDEO
Wasim Akram
  • एशिया कप के 17वें सीजन में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई में दूसरा मुकाबला खेला गया था
  • अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत में 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे
  • पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने अभिषेक शर्मा की शुरुआत को टी20 क्रिकेट में असाधारण बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram, India vs United Arab Emirates: एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला बीते कल (10 सितंबर 2025) भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा एक बार फिर से प्रचंड लय में नजर आए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने महज 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते 187.50 की स्ट्राइक रेट से 30 रन कूट डाले. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके और तीन खूबसूरत छक्के देखने को मिले. 

भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबले के दौरान कमेंट्री बॉक्स में मौजूद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम भी अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख हैरान नजर आए. खासकर तब जब उन्होंने पारी का आगाज करते हुए पहले ही दो गेंदों पर दो बड़े शॉट लगाए. विपक्षी टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने हैदर अली की पहली गेंद पर अभिषेक ने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया. इसके बाद दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा से चौका बटोरा.  

अभिषेक शर्मा के इस आतिशी खेल को देख वसीम अकरम उनकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा, 'मैंने टी20 में ऐसा पहले कभी नहीं देखा.' 

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए UAE की टीम 13.1 ओवरों में महज 57 रनों पर ढेर हो गई थी. पारी का आगाज करते हुए अलीशान शराफू (22) और कैप्टन मोहम्मद वसीम (19) ही केवल दहाई के आंकड़े को छू पाए. 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 58 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4.3 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. अभिषेक शर्मा ने 30 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा शुभमन गिल ने नौ गेंद में नाबाद 20, जबकि कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने दो गेंद में नाबाद में सात रनों का योगदान दिया. 

UAE के खिलाफ कुलदीप यादव ने अपने 2.1 ओवरों के स्पेल में महज सात रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' दिया गया. 

यह भी पढ़ें- 'यही हमारे हार का कारण रहा...', मोहम्मद वसीम का छलका दर्द, बताया क्यों भारतीय टीम के खिलाफ उनको मिली हार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Wasim Akram, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com