आखिर पाकिस्‍तानियों को क्‍यों सताने लगी रेजर ब्लेड और साबुन की कमी की चिंता, क्‍या है सारा माजरा 

पिछले दिनों प्रॉक्टर एंड गैंबल ने ग्‍लोबल रिस्‍ट्रक्‍चरिंग का ऐलान करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर रही है.

  • P&G ने पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दिया है जिससे देश में साबुन और रेजर ब्लेड की कमी की आशंका बढ़ गई है.
  • पाकिस्तान में कई मल्टीनेशनल कंपनियां आर्थिक चुनौतियों के कारण अपने कारोबार को धीरे-धीरे बंद कर रही हैं.
  • P&G ने 1991 में पाकिस्तान में प्रवेश किया था और बाद में सोप और डिटर्जेंट प्लांट स्थापित किए थे.
इस्‍लामाबाद:

एक तरफ पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री देश में निवेश लाने के लिए अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के आगे पूरा मुल्‍क गिरवी रखने को तैयार हैं तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्‍तानी इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर देश से साबुन और रेजर ब्‍लेड खत्‍म हो गया तो क्‍या होगा? इस बात को सोचकर थोड़ी देर को हंसी आ सकती है लेकिन देश के हालात वाकई में बेहद खराब हैं. यूं तो कई मल्‍टीनेशनल कंपनियां पाकिस्‍तान को छोड़कर जा रही हैं लेकिन देशवासियों को प्रॉक्टर एंड गैंबल के जाने से काफी ज्‍यादा परेशानी हो रही है. जानिए आखिर क्‍या है सारा माजरा और कैसे इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.  

इस्‍लामाबाद में नहीं मिला रेजर 

प्रॉक्‍टर एंड गैम्‍बल (P&G) पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाली लेटेस्‍ट कंपनी है. इसके बाहर जाने के बाद से पाकिस्‍तान के लोगों को अब डर सता रहा है कि जल्द ही साबुन से लेकर रेजर ब्‍लेड जैसी चीजों की भी कमी हो सकती है. सोशल मीडिया यूजर्स @grok से यह तक पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2022 से अब तक कितनी अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं?' हालांकि देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्‍हें बढ़ती बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों तक पहुंचने में बढ़ती कठिनाई को लेकर गहरी चिंता है.

एक यूजर जिनका नाम जावेद है, उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, 'मैं हमेशा शेविंग के लिए जिलेट ब्लू 3 रेजर का इस्तेमाल करता रहा हूं लेकिन पिछले तीन महीनों से मुझे बाजार (इस्लामाबाद) में जिलेट ब्लू 3 सेंसिटिव वर्जन नहीं मिल रहा है.  यह हाई क्‍वालिटी का है और इसका इकलौता ऑप्‍शन ट्रीट है जो इसकी तुलना में बहुत खराब है.' 

क्‍यों बंद किया कारोबार 

पिछले दिनों प्रॉक्टर एंड गैंबल ने ग्‍लोबल रिस्‍ट्रक्‍चरिंग का ऐलान करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर रही है. टाइड डिटर्जेंट और बाकी घरेलू सामान बनाने वाली सिनसिनाटी स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह पी एंड जी पाकिस्तान के साथ-साथ अपने रेजर विभाग जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड के मैन्‍युफैक्‍चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर देगी. 

इस फैसले के साथ ही  P&G पाकिस्तान से अपना कारोबार समेटने वाली लेटेस्‍ट मल्‍टीनेशनल कंपनी बन गई है. प्रॉफिट जीरो होने और कमजोर मांग की वजह से पैदा आर्थिक चुनौतियों के बीच पाकिस्तान से अपना कारोबार कम कर रही है. जिलेट पाकिस्तान का राजस्व दो साल पहले रिकॉर्ड तीन अरब रुपये तक पहुंचने के बाद जून 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लगभग आधा हो गया.  P&G के अलावा शेल पीएलसी, फाइजर इंक., टोटलएनर्जीज़ एसई और टेलीनॉर एएसए, सभी ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान से अपना कारोबार वापस खींच लिया है. 

पाकिस्‍तान और इसकी समस्‍याएं 

ब्‍लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार P&G ने साल 1991 में पाकिस्तान में एंट्री की थी और देश की टॉपी कंज्‍यूमर प्रॉडक्‍टर कंपनियों में से एक बन गई थी. साल 1994 में एक सोप प्‍लांट और साल 2010 में एक डिटर्जेंट प्‍लांट के साथ एक्‍सपैंशन किया था. जिलेट पाकिस्तान के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी साद अमानुल्लाह खान ने हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्‍ट, कमजोर बुनियादी ढांचा और सरकारी दबावों का हवाला दिया. उन्‍होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इस तरह के एग्जिट से शासकों को एहसास होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है.' उन्होंने कहा कि उन्हें बेहतर परिस्थितियों की उम्मीद है ताकि "हम मल्‍टीनेशनल कंपनियों के बाहर जाने की खबरें सुनना बंद कर दें. 

