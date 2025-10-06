दिवाली तोहफा: अक्टूबर में देश को मिलेंगे लंदन, न्यूयॉर्क जैसे दो बड़े एयरपोर्ट, जानें कब से टिकट बुकिंग

Navi Mumbai International Airport: देश में हवाई सेवाओं की तस्वीर बदलने वाली है. अक्टूबर में दिवाली के उत्सव के बीच भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर के दो ऐसे एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, जो सेवा और सुविधाओं में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से कमतर नहीं होंगे. इनमें से एक नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर को नवी मुंबई में पीएम मोदी के हाथों होगा. जबकि दूसरे हवाई अड्डा जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को करने वाले हैं. नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. जबकि जेवर के नोएडा एयरपोर्ट में बुकिंग नवंबर के अंत या दिसंबर के प्रारंभ में शुरू हो सकती है.

देश के बड़े महानगरों में 2-2 एयरपोर्ट

ये दोनों दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और बेंगलुरु हवाई अड्डे के साथ ही भारत को इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में शीर्ष स्थानों में ला खड़ा करेंगे. नागर विमानन महानिदेशालय नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर चुका है. जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ये लाइसेंस जल्द मिलने वाला है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

1160 हेक्टेयर में बना एयरपोर्ट

पहले चरण में 2 करोड़ यात्री क्षमता

19647 करोड़ से तैयार पहला चरण

दिसंबर 2025 से शुरू होंगी फ्लाइट

4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ यात्री क्षमता

32.5 लाख माल ढुलाई क्षमता

15 करोड़ यात्री क्षमता मुंबई के दोनों एयरपोर्ट से

इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा की उड़ानें

नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान

एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर ने नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की तैयारी कर ली है. नोएडा एयरपोर्ट के लिए भी इंडिगो ने नवंबर 2023 में एमओयू किया था. अदाणी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदाणी ने दो अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया था. NMIA अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महाराष्ट्र का संयुक्त उद्यम है, जिसमें AAHL की हिस्सेदारी 74 फीसदी है.

Navi Mumbai

नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर को

एयरपोर्ट पांच चरणों में तैयार होगा. पहले चरण के साथ 2 करोड़ हवाई यात्री सालाना यहां उड़ान भर सकेंगे. साथ ही सालाना 5 लाख टन कार्गो क्षमता होगी.नवी मुंबई एयरपोर्ट जब पूरी तरह तैयार तैयार हो जाएगा तो सालाना 9 करोड़ हवाई यात्रियों की क्षमता होगी. जबकि सालाना 32 लाख मीट्रिक टन सामान ढुलाई हो सकेगी.

Navi Mumbai

नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट दिसंबर अंत तक

नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर शुरू हो सकेगा. नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ होगा और यहां से 1.2 करोड़ हवाई यात्रियों का सालाना आवागमन हो सकेगा. जबकि इसका चौथा चरण यानी पूरी काम होने के बाद सालाना 7 करोड़ हवाई यात्री यहां से सफर कर सकेंगे. नोएडा एयरपोर्ट करीब 200 करोड़ डॉलर से बना है और इससे एनसीआर रीजन में हवाई उड़ान सेवाओं में क्रांति आएगी.

ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटनेशनल एजी की 100 फीसदी सब्सिडेयरी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जेवर एयरपोर्ट के विकास, निर्माण और संचालन का जिम्मा संभालेगी. सितंबर 2024 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन होना था, लेकिन अब ये 2025 के अंत में शुरू होगा.