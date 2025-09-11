विज्ञापन
विशेष लिंक

'यही हमारे हार का कारण रहा...', मोहम्मद वसीम का छलका दर्द, बताया क्यों भारतीय टीम के खिलाफ उनको मिली हार

Muhammad Waseem, India vs United Arab Emirates: भारतीय टीम के खिलाफ मिली हार के बाद UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा कि हमने बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी की. मगर बाद में हमने गुच्छों में विकेट गंवा दिए. यही हमारे हार का कारण रहा.

Read Time: 3 mins
Share
'यही हमारे हार का कारण रहा...', मोहम्मद वसीम का छलका दर्द, बताया क्यों भारतीय टीम के खिलाफ उनको मिली हार
Muhammad Waseem
  • भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया
  • भारतीय टीम ने UAE को पहले 13.1 ओवर में 57 रनों पर आउट कर दिया और आसान जीत हासिल की
  • UAE की बल्लेबाजी कमजोर रही जिसमें सिर्फ दो बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा छुआ था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Muhammad Waseem, India vs United Arab Emirates: एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला बीते बुधवार (10 सितंबर) को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. मैच से पहले जैसी संभावना जताई जा रही थी. मैच के दौरान ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिला. भारतीय टीम ने विपक्षी टीम को पहले 13.1 ओवरों में महज 57 रनों पर ढेर कर दिया. उसके बाद 58 रनों के लक्ष्य को 4.3 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. 

भारतीय टीम के खिलाफ पहले ही मुकाबले में मिली शिकस्त के बाद UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'हमने बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी की. मगर बाद में हमने गुच्छों में विकेट गंवा दिया. यही हमारे हार का कारण रहा. भारत एक मजबूत टीम है. उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और अपने रणनीतियों को पूरी तरह से अमल में लेकर आए. इस हार से हम सीखेंगे और वापसी का प्रयास करेंगे. 

57 रन पर ढेर हो गई थी UAE

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई UAE की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. खस्ता हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छु पाए. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए. जिन दो बल्लेबाजों ने दहाई के आंकड़े को छुआ. इसमें सलामी अलीशान शराफू (22) के अलावा कैप्टन मोहम्मद वसीम (19) का नाम शामिल है. 

4.3 ओवरों में टीम इंडिया ने हासिल कर लिया लक्ष्य 

विपक्षी टीम की तरफ से मिले 58 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर महज 4.3 ओवरों में प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में दो चौके और तीन छक्के की मदद से 30 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा उपकप्तान शुभमन गिल ने नौ गेंद में नाबाद 20, जबकि कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने दो गेंद में नाबाद सात रन की पारी खेली. 

इंडिया बनाम UAE

इंडिया बनाम UAE मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा शिवम दुबे ने तीन, जबकि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने एक-एक सफलता प्राप्त की. 

विपक्षी टीम की तरफ से जुनैद सिद्दीकी को महज एक सफलता प्राप्त हुई. उन्होंने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को हैदर अली के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. 

यह भी पढ़ें- IND vs UAE: 'हर बात बढ़िया रही, लेकिन...', शानदार जीत के बावजूद इस बात ने बढ़ाई सूर्यकुमार यादव की चिंता

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
United Arab Emirates, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com