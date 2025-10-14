'सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को दी नई पहचान', विवियन रिचर्ड्स के बयान के बाद भारतीय बल्लेबाज ने ऐसे किया रिएक्ट

Virender Sehwag React on Viv Richards: विवियन रिचर्ड्स ने वीरेंद्र सहवाग को अपने जैसा बल्लेबाज करार दिया है. जिसके बाद सहवाग ने रिएक्ट किया है. बता दें कि सहवाग ने 104 टेस्ट और 251 वनडे मैच खेले हैं. सहवाग और रिचर्ड्स आईपीएल 2013 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए टीम का हिस्सा थे. रिचर्ड्स उस समय दिल्ली टीम के मेंटर पद पर काबिज थे. सहवाग ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर विवियन रिचर्ड्स को शुक्रिया कहा है. बता दें कि भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ का आनंद लेने भारत आए रिचर्ड्स ने कहा कि उन्हें सहवाग में अपनी छवि दिखाई देती है और टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करने का श्रेय उन्हें दिया.

रिचर्ड्स ने कहा, "जब मैंने सहवाग को बल्लेबाजी करते देखा, तो मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया. मुझे वह शाहिद अफरीदी और एडम गिलक्रिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक लगे. टेस्ट क्रिकेट लुप्त हो रहा था, लेकिन सहवाग ने इस प्रारूप को पुनर्जीवित किया. "

विवियन रिचर्ड्स के इस बात पर अब सहवाग ने रिएक्ट किया और लिखा, "विनम्र, सर ..आपने गेंदबाजों को बल्लेबाजों से डराया है .मैंने बस इस परंपरा को अगली पीढ़ी के लिए जीवित रखा है. जब तक टेस्ट क्रिकेट में आक्रमण करने का आनंद रहेगा, तब तक यह कभी खत्म नहीं होगा. '

Humbled, Sir @ivivianrichards 🙏

You made bowlers fear batsmen — I just kept the tradition alive for the next generation.

Test cricket will never die as long as there's joy in attacking it! — Virrender Sehwag (@virendersehwag) October 13, 2025

सहवाग ने 82.23 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना टेस्ट करियर समाप्त किया. उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 8586 रन बनाए. तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय सहवाग ने 23 शतक और 32 अर्द्धशतक लगाए.

उन्होंने अपना वनडे करियर 104.33 के स्ट्राइक रेट से समाप्त किया, दिसंबर 2011 में, वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. सहवाग ने 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाए.

रिचर्ड्स की बात करें तो उन्होंने 86.08 के स्ट्राइक रेट से 8540 टेस्ट रन बनाए. वेस्टइंडीज के इस दिग्गज का वनडे में स्ट्राइक रेट 90.20 का था. उन्होंने और सहवाग ने आईपीएल 2013 में दिल्ली कैपिटल्स में एक साथ काम किया था. सहवाग 2015 में संन्यास लेने से पहले 2014 में पंजाब किंग्स में चले गए थे.