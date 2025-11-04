विज्ञापन
शादी में जा रहे क्रिकेट कोच पर कार रुकवाकर लंबू ने बरसाईं गोलियां, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Sonipat News: बता दें कि रामकरण ने पहले ही शिकायत की थी कि सुनील लंबू उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. ये धमकी अब सच साबित हुई है. मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उनकी जान ले ली.

सोनीपत में हत्या से सनसनी.
  • हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच और पूर्व नगरपालिका चेयरमैन रामकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • हत्या की घटना गन्नौर में हुई, जहां आरोपी पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन सुनील उर्फ लंबू ने वारदात को अंजाम दिया.
  • रामकरण अपनी पत्नी और पार्षद बहू के साथ शादी समारोह में जा रहे थे, तभी उनको गोली मार दी गई.
हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच और पूर्व नगरपालिका चेयरमैन रामकरण की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी मची हुई है. हत्या की ये वारदात गन्नौर में सोमवार देर शाम हुई.गोली मारने वाला शख्स नगरपालिका का पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन था. यह वारदात उस समय हुई, जब पूर्व कोच रामकरण अपनी पत्नी और पार्षद बहू सोनिया शर्मा  के साथ गाड़ी से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. वह जैन गली में अपने मकान से थोड़ी ही दूरी पर उपमंडल अस्पताल के सामने पहुंचे ही थे कि वहां पहले से मौजूद नगर पालिका के पूर्व कार्यवाहक सुनील उर्फ लंबू ने उनकी गाड़ी को रुकवा दिया. गाड़ी रुकते ही उसने अंदर बैठे रामकरण पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. 

गोली मारकर आरोपी सुनील लंबू हुआ फरार

 रामकरण के परिजनों के शोर मचाते ही आसपास के लोगों उनकी मदद के लिए दौड़े. इतने में आरोपी सुनील उर्फ लंबू वहां से भाग गया. उसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और घायल रामकरण को तुरंत इलाज के लिए गन्नौर के उपमंडल अस्पताल पहुंचाया. गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने रामकरण को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया. रामकरण के परिजन उपचार के लिए उनको सोनीपत मुरथल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. 

पहले भी दी थी जान से मारने की धमकी

वहीं घटना की सूचना मिलते ही गन्नौर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस की तलाश शुरू की. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. बता दें कि रामकरण ने पहले ही शिकायत की थी कि  सुनील लंबू उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है.

