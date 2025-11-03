विज्ञापन

Tulsi Plant Take Care: सर्दी में तुलसी को हरा-भरा कैसे रखें? ये 3 काम पौधे को रखेंगे हरा-भरा

Tulsi Ko Hara Kaise Rakhe: तुलसी के पौधे को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए 3 अचूक तरीके अपना लिए जाएं तो तुलसी का पौधा हमेशा घना और स्वस्थ रहेगा.

Read Time: 3 mins
Share
Tulsi Plant Take Care: सर्दी में तुलसी को हरा-भरा कैसे रखें? ये 3 काम पौधे को रखेंगे हरा-भरा
सर्दी में तुलसी को हरा-भरा कैसे रखें
Social Media

Tulsi Plant In Winter: तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व के साथ-साथ अपने औषधीय गुणों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है. लेकिन सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है और तुलसी सूखने लगती है. ऐसे में तुलसी के पौधे का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है. अगर, आप अपनी तुलसी को सूखने से बचाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. तुलसी के पौधे को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए 3 अचूक तरीके अपना लिए जाएं तो तुलसी का पौधा हमेशा घना और स्वस्थ रहेगा. चलिए आपको बताते हैं तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- मनी प्लांट सूख रहा है? इस घोल से 2 दिन में पौधा हो जाएगा हरा-भरा, जानिए कैसे

पौधे का स्थान बदलें

सर्दियों के मौसम में तुलसी को सूखने से बचाने के लिए इसे धूप वाली जगह पर रखें, क्योंकि बारिश खत्म होने और सर्दी शुरू होने पर नमी और तापमान दोनों बदल जाते हैं. जिससे पौधा सूखने लगता है. ऐसे में तुलसी को सूरज की रोशनी में रखने से न सिर्फ पौधे को गर्मी मिलती है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एनर्जी भी प्रदान करती है, जिससे पत्तियां हरी और स्वस्थ रहती हैं.

मिट्टी की देखभाल

तुलसी को हरा-भरा रखने के लिए, उसकी जड़ों को सांस लेने देना जरूरी है. ऐसा करने के लिए मिट्टी के सूखने पर पौधे को खोद लें. मिट्टी की ऊपरी परत को धीरे से ढीला करें, लेकिन ध्यान रखें कि जड़ों को नुकसान न पहुंचे. ऐसा करने से जड़ों को हवा और धूप मिलती रहेगी.

फूलों को हटाना और उनकी छंटाई करना

पेड़ को हरा-भरा और घना बनाए रखने के लिए तुलसी की कलियों की छंटाई करना जरूरी है. जब कलियां निकलती हैं, तो पेड़ की सारी एनर्जी बीज उत्पादन में लग जाती है, जिससे पत्तियों का विकास रुक जाता है और पेड़ मुरझा जाता है.

पौधे को कीड़ों से बचाना

सर्दी और उमस के कारण अक्सर तुलसी के पत्तों पर काले धब्बे और छोटे-छोटे कीड़े लग जाते हैं. बागवानी एक्सपर्ट के मुताबिक, 15 से 20 पंखुड़ियां लें और उन्हें 250 मिली लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक पानी का रंग न बदल जाए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TULSI, Tulsi Plant, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com