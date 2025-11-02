How to clean brass and copper utensils at home : पूजा पाठ में या घर के शोपीज में आप भी पीतल, तांबा या कांसे के बर्तन या पॉट्स का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन समय के साथ ही ये काले या धुंधले पड़ जाते हैं, जिसे बाजार से साफ करने में बहुत पैसे देने पड़ते हैं. ऐसे में हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा वायरल वीडियो, जिसमें आप घर में मौजूद साधारण चीजों की मदद से इन बर्तनों (Home Remedy To Shine Utensils) को फिर से चमका सकते हैं और एकदम नया जैसा बना सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बर्तनों को चमकाने की हैक

इंस्टाग्राम पर foodsandflavorsbyshilpi नाम से बने पेज पर पीतल, तांबा और कांसे के बर्तनों को सिर्फ 1 मिनट में चमकाने की हैक शेयर की गई है. दिवाली की पूजा या साफ सफाई के बाद आपके बर्तन फिर से काले पड़ने लगे हैं, तो आप इस सॉल्यूशन को घर में बनाकर केवल 1 मिनट में ही अपने पुराने बर्तनों को नया जैसा चमका सकते हैं. इसके लिए आपको चाहिए-

एक चम्मच सफेद नमक

दो चम्मच सिट्रिक एसिड या नींबू के फूल

एक चम्मच बर्तन धोने का लिक्विड

दो चम्मच व्हाइट विनेगर

पानी (जरूरत के अनुसार)

ऐसे बनाएं बर्तन को चमकाने का सॉल्यूशन

तांबा पीतल और कांसे के बर्तनों को नया जैसा चमकाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में एक चम्मच नमक, दो से ढाई बड़े चम्मच नींबू के फूल या सिट्रिक एसिड डालें. इसमें एक चम्मच बर्तन धोने का लिक्विड और दो से ढाई चम्मच व्हाइट विनेगर के डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करें. जब ये सॉल्यूशन तैयार हो जाए, तो इसमें आप अपने पुराने काले पड़े बर्तनों को भिगोकर रखें. आप चम्मच से भी बर्तनों के ऊपर इस सॉल्यूशन को डाल सकते हैं. आप देखेंगे कि ये अपने आप ही चमकने लगेंगे. जहां बहुत ज्यादा काला पड़ा है, वहां पर हल्के हाथों से रब करके आप इसे साफ कर लें. सोशल मीडिया पर तांबा, पीतल और कांसे के बर्तनों को साफ करने का ये हैक तेजी से वायरल हो रहा है और लगभग 8000 लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

बर्तनों को साफ करने के अन्य तरीके

तांबा, पीतल और कांसे के बर्तनों को साफ करने के लिए आप एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा में एक नींबू का रस निचोड़ कर डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें. नींबू के छिलके से ही तांबे, पीतल और कांसे के बर्तनों को रगड़कर इसे साफ कर लें. आप इन बर्तनों को साफ करने के लिए इमली के पल्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इससे भी बर्तन नए जैसे चमकने लगते हैं.