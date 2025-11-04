जीविका दीदी को 30 हजार एकसाथ, धान पर बोनस.. बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी के बड़े ऐलान

- तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बड़ा वादा किया है और बदलाव का भरोसा जताया है
- उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता 20 साल से चल रही एनडीए सरकार को खत्म कर देगी
- तेजस्वी ने कहा कि घोषित माँ बहन मान योजना को सभी महिलाएं खुशहाल और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई बड़े वादे किए हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और 20 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने जा रही है. तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए मां-बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति (14 जनवरी) से सभी पात्र महिलाओं को एकमुश्त ₹30,000 की राशि दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं बेहद खुश हैं और यह योजना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी. किसानों के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं कीं. उन्होंने वादा किया कि धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त ₹300 प्रति क्विंटल और गेहूं पर ₹400 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा. इसके अलावा, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और उनके बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएंगे.
तेजस्वी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने का वादा किया. साथ ही, जीविका दीदियों को ₹2000 की सहायता राशि और उनके लोन माफ करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों का ट्रांसफर उनके घर से 70 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने बार-बार दोहराया कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.
- माँ-बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी से शुरू होगी राशि वितरण.
- धान पर एमएसपी के अलावा ₹300 प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा.
- गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त ₹400 प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा.
- किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी.
- किसानों के बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएंगे.
- जीविका दीदियों को ₹2000 की सहायता राशि दी जाएगी.
- जीविका दीदियों के लोन भी माफ किए जाएंगे.
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाएगा.
- पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों का ट्रांसफर घर से 70 किमी के दायरे में होगा.
- तेजस्वी ने कहा, हमारी सरकार बनते ही वादों को अमल में लाया जाएगा.
- उन्होंने दावा किया कि उनकी योजनाओं से महिलाएं बेहद खुश हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं