जीविका दीदी को 30 हजार एकसाथ, धान पर बोनस.. बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी के बड़े ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई बड़े वादे किए हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और 20 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने जा रही है. तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए मां-बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति (14 जनवरी) से सभी पात्र महिलाओं को एकमुश्त ₹30,000 की राशि दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं बेहद खुश हैं और यह योजना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी. किसानों के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं कीं. उन्होंने वादा किया कि धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त ₹300 प्रति क्विंटल और गेहूं पर ₹400 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा. इसके अलावा, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और उनके बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएंगे.

तेजस्वी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने का वादा किया. साथ ही, जीविका दीदियों को ₹2000 की सहायता राशि और उनके लोन माफ करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों का ट्रांसफर उनके घर से 70 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने बार-बार दोहराया कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.