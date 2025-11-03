तेलंगाना हादसा: गिट्टी से भरे ट्रक की टक्कर से पिचक गई बस, दबे यात्री चीखते-पुकारते रहे, 17 की मौत

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. चेवेल्ला मंडल के खानापुर स्टेज के पास बजरी से लदे ट्रक और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बस के बीच आमने-सामने टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में भरी बजरी बस पर गिर गई, जिससे कई यात्री मौके पर ही दब गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठे.हादसे के बाद बस का ड्राइवर साइड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में लदी बजरी बस पर गिर गई, जिससे बस में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत बचाव कार्य में जुट गए और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है.

अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और आठ लोग घायल हैं. बचाव कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरटीसी की यह बस तंदूर डिपो से चल रही थी. यात्रियों का आरोप है कि दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठे. टक्कर के बाद बस का ड्राइवर साइड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस का मानना है कि ओवरस्पीडिंग इस हादसे का मुख्य कारण हो सकता है.

मलबा हटाने का काम जारी

हादसे के बाद चेवेल्ला-तंदूर मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ. प्रशासन ने क्रेन और जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है.

ये भी पढ़ें-: जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर से जा टकराई तेज रफ्तार बस, 15 लोगों की मौत

