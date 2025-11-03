विज्ञापन

वर्ल्डकप जीत का जश्न मनाती कैप्टन हरमनप्रीत कौर, इस पंजाबी गाने पर किया ताबड़-तोड़ भांगड़ा

हरमनप्रीत का ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और उनके इस अंदाज पर खूब प्यार लुटा रहा है.

हरमनप्रीत कौर का शानदार डांस देखा
नई दिल्ली:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी. इसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस ही नहीं सेलेब्स भी बधाईयां देते हुए पोस्ट शेयर कर रहे हैं. जीत के इसी जश्न के बीच टीम की एक स्टार प्लेयर और इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि हरमनप्रीत कौर 'बिल्लो तेरे याद दी चढ़ाई नी' गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. पूरे वीडियो में उन्हें कभी गाने पर डांस करते तो कभी ढोल की बीट पर भांगड़ा करते देखा जा सकता है. 

हरमनप्रीत का ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और उनके इस अंदाज पर खूब प्यार लुटा रहा है. एक ने लिखा, चैम्पियन्स वाइब ऑन पॉइंट. एक ने लिखा, वाह चैम्पियन. एक ने कमेंट किया, जट्टी वर्ल्ड चैम्पियन.

बता दें, मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 87 रन, दीप्ति शर्मा ने 58 रन और स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए. भारत की सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारत ने जल्दी-जल्दी विकेट लेकर मैच अपने पक्ष में कर लिया. दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 5 विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने भी गेंद से कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके. दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 246 रन पर ऑलआउट हो गई.

