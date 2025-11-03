विज्ञापन

14 दिन तक लौंग का पानी पीने से क्या होगा? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया पीने का सही समय और तरीका

Cloves Water Benefits: आज हम आपको लौंग के पानी के फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि लौंग का पानी बनाने का सही तरीका और पीने का सही समय क्या है.

14 दिन तक लौंग का पानी पीने के फायदे

Laung ka Pani Peene ke Fayde: लौंग किचन का एक ऐसा मसाला है जो हर घर में पाया जाता है. ये देखने में बेशक बेहद छोटी होती है लेकिन इसके फायदे उतने ही बड़े होते हैं. खाने में स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ इसके सेवन से शरीर की कई सारी समस्याएं भी दूर होती हैं. लौंग में विटामिन सी, ई, के, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. लगभग हर कोई किसी न किसी तरह से लौंग का सेवन रोजाना करता है. इसी के चलते आज हम आपको लौंग के पानी के फायदे बताने जा रहे हैं. न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर 14 दिन तक लौंग का पानी पीने के फायदों के बारे में बताया है. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि लौंग का पानी बनाने का सही तरीका और पीने का सही समय क्या है. 

1. लिवर डिटॉक्स

लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर और लिवर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं. इससे बॉडी और लिवर डिटॉक्स होते हैं और स्किन से जुड़ी समस्याओं में भी काफी राहत मिलती हैं.

2. स्लीप क्वालिटी

अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो आप लौंग का पानी पीना शुरू कर सकते हैं. इसके सेवन से बॉडी में स्लीप हॉर्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है और स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाती है. 14 दिन तक लौंग का पानी पीने से आपको फायदा देखने को मिल सकता है.

3. डायजेशन

पाचन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप लौंग के पानी का सेवन शुरू कर सकते हैं. इससे पेट फूलने, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है और डायजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है.

4. बढ़ती है इम्यूनिटी

लौंग का पानी नियमित रूप से पीने से बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. सर्दी-जुकाम जैसी सीजनल बीमारियों से छुटकारा बनाने के लिए ये इसका सेवन बेहद लाभदायक माना जाता है.

कैसे तैयार करें लौंग का पानी?
  • 4-5 लौंग को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें.
  • सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें
  • आप लौंग को 5 मिनट तक उबालकर, ठंडा होने दें और फिर गुनगुना घूंट-घूंट करके पी सकते हैं.
लौंग का पानी पीने का सही समय

- बॉडी के डिटॉक्स के लिए आप इसका सेवन सुबह-सुबह खाली पेट कर सकते हैं. 
- अच्छी नींद के लिए आप लौंग का पानी सोने से 30 मिनट पहले पी सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

