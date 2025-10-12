'टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित किया उसने', विवियन रिचर्ड्स वीरेंद्र सहवाग को मानते हैं अपने बराबर

Vivian Richards on Virender Sehwag: दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रहे विवियन रिचर्ड्स ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो अपने बराबर मानते हैं. पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने विराट कोहली को अपने जैसा नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग को अपने जैसा बल्लेबाज करार दिया है. डीडीसीए निदेशक श्याम शर्मा से बात करते हुए विवियन रिचर्ड्स ने सहवाग को लेकर अपनी राय दी. रिचर्ड्स ने कहा कि "वह वीरेन्द्र सहवाग को आक्रामकता के मामले में अपने बराबर पाते हैं और उन्हें अफरीदी, गिलक्रिस्ट और गेल से आगे मानते हैं. उन्होंने कहा कि "सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को उस समय पुनर्जीवित किया जब वह मर रहा था. उन्हें गिल की शांति और धैर्य पसंद है."

बता दें कि वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिच‌र्ड्स नई दिल्ली के अरुण जेटली में खेले जा रहे भारत और वेस्टइंडीज मुकाबले को देखने पहुंचे थे. वहां उन्हें डीडीसीए निदेशक श्याम शर्मा के साथ मैच देखते हुए देखा गया था.

सहवाग के नाम दो तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड

सहवाग ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी तेज बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान किया है. सहवाग ने टेस्ट में 82.23 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं. टेस्ट में सहवाग के नाम 8586 रन दर्ज है. उन्होंने 23 शतक और 32 अर्धशतक जमाए थे, टेस्ट में सहवाग के नाम दो तिहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

विवियन रिच‌र्ड्स दुनिया के सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर

विवियन रिच‌र्ड्स ने अपने टेस्ट करियर में 121 मैच खेले और 24 शतक लगाने में सफल रहे थे. रिच‌र्ड्स को विश्व क्रिकेट का सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर माना जाता है. सर विव रिचर्डस जब भी बैटिंग करने जाते थे तो हमेशा चुइंगगम चबाते रहते थे. रिचर्ड्स ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने करियर में हेलमेट नहीं पहना. खासतौर पर उस दौर में, जब एक ओवर में बाउंसरों की संख्या को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं था. और पिच को कवर करने के नियम भी नहीं थे.