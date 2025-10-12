विज्ञापन
विशेष लिंक

'टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित किया उसने', विवियन रिचर्ड्स वीरेंद्र सहवाग को मानते हैं अपने बराबर

Vivian Richards react on Virender Sehwag: विवियन रिचर्ड्स ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे  वो अपने बराबर मानते हैं

Read Time: 2 mins
Share
'टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित किया उसने', विवियन रिचर्ड्स वीरेंद्र सहवाग को मानते हैं अपने बराबर
Vivian Richards Big Statement on Virender Sehwag
  • विवियन रिचर्ड्स ने वीरेंद्र सहवाग को अपने बराबर आक्रामक बल्लेबाज माना और उनकी बल्लेबाजी की प्रशंसा की
  • रिचर्ड्स ने सहवाग को अफरीदी, गिलक्रिस्ट और गेल से बेहतर आक्रामकता वाला बल्लेबाज बताया
  • उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को उस समय पुनर्जीवित किया जब वह संकट में था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vivian Richards on Virender Sehwag: दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रहे विवियन रिचर्ड्स ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे  वो अपने बराबर मानते हैं. पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने विराट कोहली को अपने जैसा नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग को अपने जैसा बल्लेबाज करार दिया है. डीडीसीए निदेशक श्याम शर्मा से बात करते हुए विवियन रिचर्ड्स ने सहवाग को लेकर अपनी राय दी. रिचर्ड्स ने कहा कि "वह वीरेन्द्र सहवाग को आक्रामकता के मामले में अपने बराबर पाते हैं और उन्हें अफरीदी, गिलक्रिस्ट और गेल से आगे मानते हैं. उन्होंने कहा कि "सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को उस समय पुनर्जीवित किया जब वह मर रहा था. उन्हें गिल की शांति और धैर्य पसंद है."

बता दें कि वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिच‌र्ड्स नई दिल्ली के अरुण जेटली में खेले जा रहे भारत और वेस्टइंडीज मुकाबले को देखने पहुंचे थे. वहां उन्हें डीडीसीए निदेशक श्याम शर्मा   के साथ मैच देखते हुए देखा गया था. 

सहवाग के नाम दो तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड 

सहवाग ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी तेज बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान किया है. सहवाग ने टेस्ट में 82.23 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं. टेस्ट में सहवाग के नाम 8586 रन दर्ज है. उन्होंने 23 शतक और 32 अर्धशतक जमाए थे, टेस्ट में सहवाग के नाम दो तिहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है.  

विवियन रिच‌र्ड्स दुनिया के सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर

विवियन रिच‌र्ड्स ने अपने टेस्ट करियर में 121 मैच खेले और 24 शतक लगाने में सफल रहे थे. रिच‌र्ड्स को विश्व क्रिकेट का सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर माना जाता है. सर विव रिचर्डस  जब भी बैटिंग करने जाते थे तो हमेशा चुइंगगम चबाते रहते थे. रिचर्ड्स ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने करियर में हेलमेट नहीं पहना. खासतौर पर उस दौर में, जब एक ओवर में बाउंसरों की संख्या को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं था. और पिच को कवर करने के नियम भी नहीं थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virender Sehwag, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com