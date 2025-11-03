विज्ञापन
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है. पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह     और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. आज सोमवार को भी तमाम दिग्गज मैदान में उतरेंगे और अपने-अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए वोट की अपील करेंगे. सोमवार को प्रधानमंत्री सहारसा और कटिहार में सभाएं करेंगे, जबकि अमित शाह की तीन रैलियां सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में होंगी.  विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी सहरसा और लखीसराय में, जबकि मल्लिकार्जुन खरगे वैशाली में रैली को संबोधित करेंगे. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में चार रैलियां करेंगे. 

प्रधानमंत्री मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, इसे ‘दिव्य अनुभूति’ बताया

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार शाम पटना साहिब गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और इसे ‘‘दिव्य अनुभूति’’ बताया.  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के साथ मोदी केसरिया पगड़ी पहने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे और मत्था टेका. 

मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह और उनकी पत्नी माता साहिब कौर की पादुकाएं ‘जोड़े साहिब’ के भी दर्शन किए, जिन्हें रविवार को दिल्ली से पटना साहिब गुरुद्वारे लाया गया था.  उन्होंने गुरुद्वारे के काउंटर से प्रसाद भी लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए ‘जो बोले सो निहाल’ का उद्घोष किया. 

Bihar Elections Live Updates, Bihar Elections 2025, First Phase Voting
