बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है. पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. आज सोमवार को भी तमाम दिग्गज मैदान में उतरेंगे और अपने-अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए वोट की अपील करेंगे. सोमवार को प्रधानमंत्री सहारसा और कटिहार में सभाएं करेंगे, जबकि अमित शाह की तीन रैलियां सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में होंगी. विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी सहरसा और लखीसराय में, जबकि मल्लिकार्जुन खरगे वैशाली में रैली को संबोधित करेंगे. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में चार रैलियां करेंगे.

Bihar Elections Live Updates