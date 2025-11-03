वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला क्रिकेटरों का ब्रांड वैल्यू बढ़ना तय, मिलने लगे सबूत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हाल में मिली सफलताओं से उनका ब्रांड वैल्यू पहले से बढ़ा हुआ है, अब वनडे वर्ल्ड कप जीतने के कारनामे से निश्चित रूप से इसमें चार चांद लगेंगे. महिला प्रीमियर लीग के आने से महिला क्रिकेटरों की मीडिया कवरेज पहले ही बढ़ गई थी. 2022 में बीसीसीआई ने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर पैसे देने का एलान भी किया. अब 52 साल के वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के साथ ही महिला क्रिकेट टीम ने देश का मान बढ़ाया है तो साथ ही उनके खुद का ब्रांड वैल्यू बढ़ना भी तय है.

कपिल की वर्ल्ड कप विजेता टीम के लिए करवाना पड़ा था कंसर्ट

राजीव शुक्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि भारतीय क्रिकेट में एक दौर ऐसा भी था जब कपिल देव की टीम 1983 का वर्ल्ड कप जीत कर आई तो टीम के लिए फंड इकट्ठा करने की खातिर लता मंगेशकर से कंसर्ट करवाना पड़ा था, इसकी बदौलत टीम के हर सदस्य को एक लाख रुपये मिले थे. 24 साल बाद जब टीम इंडिया ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था तब बीसीसीआई ने हर एक खिलाड़ी को 80 लाख रुपये देने का एलान किया था. 2023-24 के वित्त वर्ष के मुताबिक आज की तारीख में बीसीसीआई की कुल पूंजी 9,741.7 करोड़ रुपये है. लिहाजा महिला वर्ल्ड कप जीतने का बाद बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है, जो कि टूर्नामेंट जीतने की ईनामी रकम 39.78 करोड़ से भी अधिक है. महिला क्रिकेट टीम पर अब तक 90 करोड़ रुपये के ईनाम की बारिश हो चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम पर फतह

आठ साल पहले मिताली राज की कप्तानी में टीम इंडिया 2017 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी. इसके बाद कप्तानी बदली और हरमनप्रीत के बागडोर संभालने के बाद से महिला क्रिकेट टीम की सफलता दर में भी इजाफा हुआ. ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से एक अदद वनडे मैच जीतने में पहले सालों लगा करते थे. मसलन 1978 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ने वाली टीम इंडिया को पहली जीत हासिल करने के लिए 17 सालों (1995) का इंतजार करना पड़ा. तो दूसरी जीत में भी 9 साल (2004) लग गए. लेकिन 2004 से 2009 के बीच महिला टीम ने ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को छह बार हराया. फिर 2009 के मार्च में जीतने के बाद अगली जीत सात साल बाद 2016 में मिली. पिछले चार सालों में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय महिला टीम पर अपना वर्चस्व बनाए रखा. इस दौरान 12 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को केवल दो मैचों में हराया. इसमें वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में मिली जीत भी शामिल है. हालांकि इसी साल भारतीय महिलाओं ने चार साल बाद ऑस्ट्रेलिया को सितंबर के महीने में 102 रनों के बड़े अंतर से हराया था. यह रनों के अंतर के मामले में भारतीय महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है.

ऐतिहासिक कारनामा

वहीं सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की वो महिलाओं और पुरुषों दोनों ही वर्गों में वर्ल्ड कप का नायाब रिकॉर्ड बना गया. महिला वर्ल्ड कप 1974 से तो पुरुष वर्ल्ड कप 1975 से खेला जा रहा है. दोनों वर्ल्ड कप के आयोजन होते हुए 50 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले तक किसी भी नॉकआउट मुकाबले में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 300 से अधिक का स्कोर चेज नहीं किया था. पर भारतीय महिलाओं ने 339 रन चेज कर न केवल ये नायाब रिकॉर्ड अपने नाम किया बल्कि सर्वाधिक सात बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भी 12वीं जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया की तुलना में दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे में टीम इंडिया का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा है. जहां टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 32 वनडे में से 21 जीते हैं. यहां तक कि फाइनल से पहले भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ पिछले छह में से केवल एक ही मैच गंवाए थे. लिहाजा फाइनल में उसकी जीत की प्रबल संभावना पहले से जताई जा रही थी. अब जबकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2025 जीत चुकी है तो महिला टीम इंडिया के ब्रांड वैल्यू में इजाफा होना तय है.

The @BCCIWomen's march towards its first @cricketworldcup has been nothing short of spectacular. While the grit, resolve and skills of the Indian team have inspired the whole nation, we must acknowledge the role of key policy decisions taken by the @BCCI - increased investment,… pic.twitter.com/rcHm5BYZZX — Jay Shah (@JayShah) November 2, 2025

महिला प्रीमियर लीग और पुरुष क्रिकेटरों के समान वेतन

महिला प्रीमियर लीग के आने से इन खिलाड़ियों की सफलता के किस्से लगातार लिखे, सुनाए जाने लगे. महिला क्रिकेटरों ने अपने प्रदर्शन के बूते इस मंच का अपनी शोहरत बढ़ाने में बखूबी इस्तेमाल किया और पुरुषों की तरह ही महिलाओं के कारनामों के चर्चे भी लगातार होने लगे. 2022 में बीसीसीआई ने भी महिला क्रिकेटरों के हक में एक ऐसा फैसला लिया जिसके चर्चे खूब हुए. तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर फीस देने का फैसला किया था. जब महिला टीम ने रविवार की रात वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया तो आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ट्वीट कर उस बढ़ाए गए वेतनमान का जिक्र भी किया. उन्होंने लिखा कि "महिला क्रिकेटरों की सफलता में कहीं न कहीं पुरुष क्रिकेटरों के समान वेतन की भूमिका को भी स्वीकार करना होगा."

🥹❤️ 300+ target in both the semi finals and 299 target in final. Dy patil enjoying the high scoring thrillers. pic.twitter.com/nR3CdjjgnV — Bleed Blue (@CricCrazyVeena) November 2, 2025

रिकॉर्डतोड़ व्यूअरशिप करेगा ब्रांड को आकर्षित

आज की तारीख में महिला क्रिकेट मैचों को देखने वालों की संख्या (व्युअरशिप) भी कई गुना बढ़ गई है. वर्ल्ड कप फाइनल की शुरुआत 12 करोड़ व्युअर्स के साथ हुई. भारत की पारी खत्म होने तक यह 2017 के व्युअरशिप के रिकॉर्ड (12.6 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए 13.5 करोड़ पर पहुंच गई और आखिर 19 करोड़ तक पहुंच कर नया कीर्तिमान स्थापित की. यह वो बड़ा कारण है जो बड़े ब्रांड को महिला खिलाड़ियों की तरफ आकर्षित करेगा. जहां एक तरफ उनका प्रदर्शन भी शानदार है और आम लोगों की उनके खेल में दिलचस्पी भी बढ़ रही है, लिहाजा ब्रांड भी खींचे चले आएंगे. टीम में शामिल हर एक खिलाड़ी बड़े ब्रांडों के लिए आकर्षण बन जाएंगे. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप से पहले कपड़ों के मशहूर क्वा ब्रांड ने अपने विज्ञापन में जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा और राधा यादव जैसी खिलाड़ियों को शामिल किया था.

अनुबंधों को लेकर मुखर रहीं हरमनप्रीत

इसमें कोई शक नहीं कि मिताली राज के बाद के समय में अनुबंधों के मामले में भी कप्तान हरमनप्रीत ने आगे बढ़ कर नेतृत्व किया. हरमन उन महिला क्रिकेटरों में शामिल रही हैं जिन्होंने मुखर होकर लगातार बड़े मंचों पर महिला क्रिकेटरों को विज्ञापन न मिलने की बात दोहराई है. हरमनप्रीत पहली ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थीं जिनसे उनके बल्ले के माध्यम से प्रचार के लिए सीएट ने करार किया था. तब हरमन 2017 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का सबसे बड़ा स्कोर 171 रन बनाई थीं, जो आज भी महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का भारतीय रिकॉर्ड है. हरमन वो भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं जिन्हें सबसे पहले किसी विदेशी फ्रेंचाइजी ने साइन किया था. वो 2016-17 के बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स के लिए खेली थीं. उन्होंने प्यूमा, जेबीएल, क्रेक्स जैसे कई अन्य ब्रांड्स से भी करार किए हैं. हरमन की कुल आमदनी 25 करोड़ बताई जाती है. बीसीसीआई के साथ सालाना अनुबंध से उन्हें 50 लाख रुपये मिलते हैं तो महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए उनका 1.8 करोड़ रुपये का करार है. साथ ही वो पंजाब में डीएसपी भी हैं.

स्मृति मंधाना के ब्रांड वैल्यू में हुआ था बड़ा इजाफा

स्मृति मंधाना जैसी क्रिकेटर्स एक-एक करार के लिए 50 से 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर भी करीब इतने ही रुपये एक करार के लिए लेती हैं वहीं अन्य युवा क्रिकेटर्स को 25 लाख रुपये के करीब मिलता है.

पिछले साल स्मृति मंधाना के साथ देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करार किया. तो फिर

पिछले साल ही डब्ल्यूपीएल (महिला प्रीमियर लीग) के नौ मैचों में 269 रन बनाने की वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू में लगभग 30 फीसद का इजाफा हुआ है. करीब-करीब हर बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों के ब्रांड वैल्यू में 25 से 30 फीसद तक का इजाफा होता रहा है. स्मृति मंधाना वर्ल्ड कप 2025 में भी सबसे अधिक स्कोर करने वाली क्रिकेटर हैं. साथ ही वो वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य भी हैं तो उनके साथ-साथ अन्य सभी महिला क्रिकेटर्स के साथ भी नए करार होने की पूरी संभावना है.

मिलने लगे सबूत...

महिला क्रिकेटरों की यह जीत इतनी बड़ी है कि इसका उनको अनेकों अनुबंधों के जरिए फायदा मिलना तय है. लिहाजा उनके ब्रांड वैल्यू में इजाफा होना तय है. जहां फाइनल से पहले जेमिमा रोड्रिग्स के साथ सर्फ एक्सेल ने एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया है. इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए जेमिमा ने सर्फ एक्सेल का वो लेटर पढ़ कर सुनाया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वो सेमीफाइल में पहनी गई जर्सी को न धोएं और उसे फ्रेम कर दें. जैसे ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप पर कब्जा किया; टाटा मोटर्स, स्विगी, जोमैटो, ओरियो जैसे कई नामची ब्रांड महिला क्रिकेट टीम को बधाइयां देने लगे. वहीं, अभी इस टूर्नामेंट को जीते केवल एक दिन ही हुआ है और रियल स्टेट डेवलपर्स ओमैक्स ने कप्तान हरमनप्रीत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा कर दी है.