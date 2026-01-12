विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी की महिलाओं के लिए ऐसा प्यारा जेस्चर कर जीत लिया दिल

Virat Kohli's sweet gesture towards His mom: हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार का योगदान अवश्य होता है, इसका ताजा उदाहरण विराट कोहली हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मेंच भारत के विराट कोहली ने जहां अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीता तो वहीं, मैच के बाद प्लेयऱ ऑफ द मैच के खिताब जीतने के बाद जो किया उसने हर एक फैन को इमोशनल कर दिया. हुआ ये कि विराट कोहली को 11 जनवरी, 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पहली वनडे जीत में 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान, उन्होंने बताया कि वह अपनी सभी पर्सनल ट्रॉफियां, जिसमें यह भी शामिल है, अपनी मां सरोज कोहली के गुरुग्राम वाले घर भेज देते हैं. यह बात उनकी मां के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाती है.

🗣️ If I look back at my whole journey, it's nothing short of a dream come true. ✨



🎥 Virat Kohli reflects on his incredible career after becoming the 2⃣nd highest run-getter in men's international cricket🙌👏#TeamIndia | #INDvNZ | @imVkohli | @idfcfirstbank pic.twitter.com/87BgcZlx4b — BCCI (@BCCI) January 11, 2026

अनुष्का शर्मा को भी हमेशा देते हैं श्रेय

यही नहीं कोहली ने इससे पहले कई बार अपनी सफलता के पीछे वाइफ अनुष्का का भी नाम लिया है. कोहली ने कई बार कहा है कि उनके करियर और जिन्दगी में जो ठहराव आया है उसका पूरा श्रेय उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को जाता है. कोहली ने ये भी माना है कि आज उनका झुकाव अध्यात्म की ओर है इसकी वजह भी वाइफ अनुष्का ही हैं.

इतना ही नहीं, हाल ही में विराट कोहली ने नए साल के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट किया है. उसमें उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो शेयर की है, पत्नी के लिए दिल को छू जाने वाला मैसेज भी लिखा था.

(भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद (2024-25)

अनुष्का हर अच्छे-बुरे समय में मेरे साथ रही हैं- विराट कोहली

कोहली को उनकी मां और वाइफ के अलावा उनकी बहन का भी भरपूर सपोर्ट मिलता है. जब भी कोहली की आलोचना हद से ज्यादा होने लगती है तो उनकी बहन भावना कोहली जमकर ट्रोल करने वाली की क्लास लेते रहती है. आज कोहली जो कुछ भी हैं उसमें उनके पीछे इन महिलाओं का भरपूर हाथ है.

मैच की बात करें तो विराट कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतने में अहम योगदान दिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. कोहली ने बताया कि उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है। भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया.

विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में 45वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब अपने नाम किया है. सबसे ज्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली तीसरे पायदान पर हैं. इस फेहरिस्त में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 62 बार यह कारनामा किया, जबकि श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या (48) दूसरे स्थान पर हैं. जैक्स कैलिस, रिकी पोंटिंग और शाहिद अफरीदी 32-32 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीत चुके हैं.