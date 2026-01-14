उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और हरिद्वार में बुधवार सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. मकर संक्रांति और एकादशी के पावन अवसर पर जहां प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचे तो हरिद्वार की हर की पौड़ी में भी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया. हिंदू धर्म में मकर संक्रांति और माघ की एकादशी पर स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. मेले में श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. घाटों पर पुलिस बल तैनात है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किया गया है.
प्रयागराज में माघ मेले का दृश्य, देखें ड्रोन वीडियो की नजर से
#WATCH | Prayagraj, UP: Drone visuals from the ongoing Magh Mela, as a large number of devotees arrive at the Sangam Ghat to take a holy dip on the occasion of Ekadashi. pic.twitter.com/8UR1npesPj— ANI (@ANI) January 14, 2026
धुंध की चादर में लिपटा मुंबई, कम रही दृश्यता
मुंबई के कई इलाके बुधवार को धुंध की मोटी परत से ढके रहे, जिससे दृश्यता कम हो गई है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A thick layer of smog blankets the Bandra Reclamation area, reducing visibility. pic.twitter.com/iFK4r5R7hG— ANI (@ANI) January 14, 2026
प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रयागराज में एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और यूपी एटीएस की मोबाइल गश्ती टीमें माघ मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं.
#WATCH | Prayagraj, UP: High-security arrangements have been made by the administration, with UP ATS mobile patrol squads monitoring the Magh Mela area as large numbers of devotees arrive at the Sangam Ghat to take a holy dip on the occasion of Ekadashi. pic.twitter.com/LiK2oEdtQq— ANI (@ANI) January 14, 2026
गंगासागर में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मकर संक्रांति 2026 के अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए गंगासागर पहुंचे.
#WATCH | South 24 Parganas, West Bengal: On the occasion of Makar Sankranti 2026, devotees arrive at Gangasagar to take a bath in the Ganga River. pic.twitter.com/hPfMztCXWW— ANI (@ANI) January 14, 2026
प्रयागराज में सुबह 6 बजे तक साढ़े 9 लाख लोगों ने किया स्नान
प्रयागराज में माघ मेला अधिकारी ऋषि राज ने कहा कि एकादशी के अवसर पर भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं. सुबह 6 बजे तक करीब 9 लाख 50 हजार लोग स्नान कर चुके हैं और श्रद्धालु हमारे सभी घाटों पर स्नान कर रहे हैं. मकर संक्रांति कल है, लेकिन चूंकि आज 14 जनवरी है, इसलिए लोग आज भी स्नान करने आ रहे हैं और हमारी पूरी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और सभी स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है.
#WATCH | Prayagraj: Magh Mela officer Rishi Raj says, "Even on the occasion of Ekadashi, many people are taking a bath. By 6 AM, around 9 lakh 50 thousand people have already taken a bath, and devotees are bathing at all our ghats...Makar Sankranti is tomorrow, but since it's… https://t.co/ot1VgHs7Hl pic.twitter.com/CbqZHXnBz4— ANI (@ANI) January 14, 2026
हरिद्वार में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु
हरिद्वार में मकर संक्रांति के स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे. कोहरे के बावजूद हर की पौड़ी में भारी भीड़ नजर आ रही है. साथ ही गंगा स्नान के लिए पहाड़ों से देवडोलियां भी पहुंची.
प्रयागराज: माघ मेले में एकादशी के अवसर पर संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान एकादशी के अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए. प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस क्षेत्र की निगरानी कर रही है. प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस क्षेत्र की निगरानी कर रही है.
#WATCH | Prayagraj, UP: People gather in large numbers to take a holy dip at the Sangam on the occasion of Ekadashi during the ongoing Magh Mela.— ANI (@ANI) January 14, 2026
High-security arrangements have been made by the administration, with police monitoring the area. pic.twitter.com/j6AOAa9LRC