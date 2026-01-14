विज्ञापन
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और हरिद्वार में बुधवार सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. मकर संक्रांति और एकादशी के पावन अवसर पर जहां प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचे तो हरिद्वार की हर की पौड़ी में भी बड़ी संख्‍या में लोगों ने स्‍नान किया. हिंदू धर्म में मकर संक्रांति और माघ की एकादशी पर स्‍नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. मेले में श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. घाटों पर पुलिस बल तैनात है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किया गया है. 

Jan 14, 2026 08:26 (IST)
प्रयागराज में माघ मेले का दृश्‍य, देखें ड्रोन वीडियो की नजर से

Jan 14, 2026 08:09 (IST)
धुंध की चादर में लिपटा मुंबई, कम रही दृश्‍यता

मुंबई के कई इलाके बुधवार को धुंध की मोटी परत से ढके रहे, जिससे दृश्यता कम हो गई है. 

Jan 14, 2026 07:14 (IST)
प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रयागराज में एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और यूपी एटीएस की मोबाइल गश्ती टीमें माघ मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं. 

Jan 14, 2026 07:13 (IST)
गंगासागर में गंगा स्‍नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मकर संक्रांति 2026 के अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए गंगासागर पहुंचे. 

Jan 14, 2026 07:10 (IST)
प्रयागराज में सुबह 6 बजे तक साढ़े 9 लाख लोगों ने किया स्‍नान

प्रयागराज में माघ मेला अधिकारी ऋषि राज ने कहा कि एकादशी के अवसर पर भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं. सुबह 6 बजे तक करीब 9 लाख 50 हजार लोग स्नान कर चुके हैं और श्रद्धालु हमारे सभी घाटों पर स्नान कर रहे हैं. मकर संक्रांति कल है, लेकिन चूंकि आज 14 जनवरी है, इसलिए लोग आज भी स्नान करने आ रहे हैं और हमारी पूरी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और सभी स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है. 

Jan 14, 2026 06:47 (IST)
हरिद्वार में स्‍नान के लिए उमड़े श्रद्धालु

हरिद्वार में मकर संक्रांति के स्‍नान के लिए भारी संख्‍या में श्रद्धालुओं भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान लाखों की संख्‍या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे. कोहरे के बावजूद हर की पौड़ी में भारी भीड़ नजर आ रही है. साथ ही गंगा स्नान के लिए पहाड़ो से देवडोलियां भी पहुंची. 

Jan 14, 2026 06:44 (IST)
प्रयागराज: माघ मेले में एकादशी के अवसर पर संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान एकादशी के अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए. प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस क्षेत्र की निगरानी कर रही है. प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस क्षेत्र की निगरानी कर रही है

