IPL 2026 में छत्तीसगढ़ का धमाका! RCB का नया होम ग्राउंड बनेगा रायपुर? कोहली को LIVE देख पाएंगे फैंस

RCB Home Ground Raipur: छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. खबर है कि आईपीएल 2026 में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नया ठिकाना बन सकता है. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो रायपुर में एक नहीं बल्कि कई बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे. यह कदम राज्य को खेल जगत में नई पहचान दिला सकता है.

रायपुर में आईपीएल की तैयारी शुरू

दरअसल, रायपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर हलचल तेज हो गई है. आरसीबी के बड़े अधिकारियों ने हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की और उन्हें टीम की आधिकारिक जर्सी भेंट की. इस मुलाकात में रायपुर को आरसीबी का होम ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया. यह सिर्फ औपचारिक भेंट नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ को क्रिकेट का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री साय ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट से राज्य की खेल अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगी. मुख्यमंत्री का मानना है कि ऐसे आयोजन से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी.

रायपुर बनेगा स्पोर्ट्स हब

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पहले भी अपनी बेहतरीन सुविधाओं और दर्शक क्षमता से सबको प्रभावित कर चुका है. अब आरसीबी की दिलचस्पी ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि टीम यहां एक से ज्यादा मैच खेलेगी. अगर रायपुर आरसीबी का होम ग्राउंड बनता है, तो पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बड़ा फायदा होगा.

फैंस को मिलेगा बड़ा मौका

अगर यह योजना सफल होती है, तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली और आरसीबी के अन्य सितारों को अपने शहर में खेलते देखने का मौका मिलेगा. यह कदम न सिर्फ खेल जगत के लिए बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी अहम साबित होगा.

