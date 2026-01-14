सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि यह जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु के जप-तप और व्रत के लिए अत्यंत ही पुण्यदायी मानी गई है. इस पावन एकादशी तिथि का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब यह माघ मास के कृष्णपक्ष में पड़ती है और ​षटतिला एकादशी कहलाती है. पंचांग के अनुसार जीवन से जुड़े सभी दोष और पाप को दूर करके अक्षय पुण्य दिलाने वाली षटतिला एकादशी का पावन व्रत आज रखा जा रहा है. आज षटतिला एकादशी के साथ मकर संक्रांति का भी शुभ संयोग बन रहा है. ऐसे में भगवान लक्ष्मी नारायण और सूर्य नारायण दोनों की कृपा पाने के लिए आज किस विधि से करें भगवान विष्णु का पूजन? पुण्य की प्राप्ति और दोष से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें? षटतिला एकादशी व्रत से जुड़ी सभी अहम जानकारी को पाने के लिए देखें विस्तृत कवरेज.

