2026 की इस फिल्म ने कमाई कर धोया धुरंधर को भी, 11 दिन में कमा गई बजट का 5 गुना

KJVMM box office collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' और प्रभास की 'द राजा साब' की जबरदस्त चर्चा चल रही है. लेकिन इन बड़ी फिल्मों की सुनामी के बीच एक छोटी-सी मराठी फिल्म चुपके से आकर सबको हैरान कर गई है. यह फिल्म है 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम', जिसने महज 11 दिनों में अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई करके इतिहास रच दिया है. यह भावुक और सामाजिक ड्रामा फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. निर्देशक हेमंत धोमे ने इसे लिखा और बनाया है.

ये भी पढ़ें: अर्चना पूरन सिंह का 63 की उम्र में टूटा हाथ, फिर आई लाइलाज बीमारी, बेटे ने कहा- 'मां अब पहले जैसी नहीं रहेंगी'

फिल्म की कहानी

'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' की कहानी एक पुराने मराठी माध्यम के स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अंग्रेजी स्कूलों के बढ़ते चलन की वजह से बंद होने की कगार पर पहुंच गया है. पूर्व छात्र और शिक्षक मिलकर इस स्कूल को बचाने की कोशिश करते हैं. फिल्म में भावनाएं, हंसी और पुरानी यादें बहुत खूबसूरती से दिखाई गई हैं.'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' में सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चंदेकर, प्राजक्ता कोली, क्षिति जोग, कादंबरी कदम और हरीश दुधाड़े जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम का कलेक्शन

ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट सिर्फ लगभग 2 करोड़ रुपये रहा. पहले हफ्ते में इसने 6.14 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे वीकेंड में और धमाल मचाया और 5.11 करोड़ जोड़े. कुल मिलाकर 11 दिनों में इसका कलेक्शन 11.25 करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी निर्माताओं को 9.25 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो बजट का 462.5 प्रतिशत है! तुलना करें तो रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (बजट करीब 225 करोड़) ने 38 दिनों में भारत में 857.40 करोड़ कमाए, जिससे मुनाफा लगभग 281 प्रतिशत रहा. प्रॉफिट के प्रतिशत में मराठी फिल्म ने बड़ी बॉलीवुड फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया.