मकर संक्रांति पर आज कांप गया दिल्ली NCR, पारा और लुढ़का, अगले 2 दिन भारी रहेगा मौसम

लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति पर दिल्ली एनसीआर में मौसम मेहरबान नहीं रहा. दिल्ली, नोएडा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने के साथ कंपकंपाने वाली सर्दी का अहसास हुआ. भारत मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों के दौरान भयंकर शीतलहर से अत्यधिक शीतलहर की चेतावनी दी है. उत्तर पश्चिम भारत में एक हफ्ते, बिहार में पांच दिन और ओडिशा में कोहरे का कहर अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है. वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन शीत दिवस की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है. दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मॉनसून की वजह से तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश रायल सीमा और दक्षिण कर्नाटक के हिस्सों में बारिश का दौर थमने की संभावना है.

दिल्ली में मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से मौसम में कुछ सुधार आने की संभावना है. अगले पांच-छह दिनों में पारा चढ़ते चढ़ते 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. अभी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री के आसपास है. उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है.

Delhi Weather News

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे दर्ज किया गया. जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर एक से 5 डिग्री तक रहा है. गुरुग्राम में 13 जनवरी को भयंकर ठंड के साथ पारा -0.6 डिग्री सेल्सियस आंका गया था.

उत्तर भारत में घना कोहरे का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा कुछ इलाकों में छाया है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में शीत लहर का अलर्ट है. जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक शीत लहर का अलर्ट है.

उत्तराखंड से पंजाब तक शीत लहर

उत्तराखंड में पाला गिरने से हालात खराब हैं. 13-14 जनवरी को उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति है. वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 14-15 जनवरी को शीत लहर से हाड़ कंपाने वाली ठंड का दौर जारी रहेगा. पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में अभी भी शरीर को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है.

उत्तर प्रदेश में सता रही शीत लहर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे से अत्यधिक घना कोहरा अभी कुछ दिन और पड़ेगा. बरेली, गाजियाबाद और सहारनपुर में शून्य दृश्यता दर्ज की गई. वेस्ट यूपी में शीत लहर अभी जारी रहेगी. बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर क्षेत्र में कोहरा जारी रहेगा. जबकि बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर जैसे इलाकों में तापमान अभी 2 से 4 डिग्री के बीच रहेगा. गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ में भी न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री दर्ज किया गया.