कंपनी के लायक नहीं, इसलिए निकाल दिया...HR का फोन आते ही टूट गया शख्स

IT Layoff Video: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में 32 साल का IT प्रोफेशनल अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल शेयर करता नजर आता है. बिना शोर, बिना शिकवा...बस टूटी हुई आवाज में वह बताता है कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया. नौकरी गई, जिम्मेदारियां वहीं की वहीं हैं और दिल में उठता सवाल है...अब आगे क्या? वीडियो में अनुराग नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करता दिखता है. वह बताता है कि उसकी HR ने कॉल कर कहा, कंपनी के पास उसकी स्किल्स से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए उसे mutual separation के तहत नौकरी छोड़नी होगी. तारीख है 12 और 14 को जॉब खत्म. बस दो दिन में सब कुछ बदल गया.

'ना पत्नी को बताया, ना किसी से कह पाया' (Software Engineer Job Gone)

वीडियो में अनुराग कहता है कि वह यह बात अभी तक अपनी पत्नी को भी नहीं बता पाया है. दिल में दर्द, दिमाग में EMI की टेंशन और चेहरे पर संयम...वह कहता है, 'रोना-धोना नहीं करूंगा, सबकी जिंदगी में चलता है.' मगर उसके शब्दों में छिपी बेबसी साफ झलकती है. यही सादगी और सच्चाई लोगों के दिल को छू गई.

सोशल मीडिया बना सहारा (IT Employee Struggle)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @anuragviril अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में अनुराग ने अपना ईमेल भी दिया है और बताया है कि उसके पास 9+ साल का IT अनुभव है, Java Full Stack, React, Angular जैसी स्किल्स में महारत है. अब तक इस पोस्ट को 3.8 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कई लोग रेफरल और मदद की पेशकश कर रहे हैं.

आज की नौकरी की हकीकत (Reality of Today's Job Market)

यह वीडियो सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि आज के कॉर्पोरेट सिस्टम का आईना है. IT layoffs, अचानक जॉब लॉस और मेंटल स्ट्रेस...ये सब आज के कर्मचारी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे एक स्थिर करियर भी एक कॉल में डगमगा सकता है. अनुराग की कहानी हमें बताती है कि नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा का सवाल होती है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक अपील है इंसानियत, सहानुभूति और सपोर्ट की.

ये भी पढ़ें:- दादाजी का 45 सेकंड का यह वीडियो, अच्छे अच्छे यंग लड़कों की हवा निकाल देगा

ये भी पढ़ें:- पीरियड्स की वजह से 19 साल की लड़की की मौत, दिल तोड़ देगी ये कहानी, दुनिया के लिए सबक