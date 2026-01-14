तुरंत ईरान छोड़ दें... भारतीय नागरिकों को दूतावास ने दी सलाह, मदद के लिए फोन नंबर भी जारी किए

ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. इसमें ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी गई है. कहा गया है कि उनके पास जो भी उपलब्ध साधन हों, उसका इस्तेमाल करके ईरान छोड़ दें.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने नागरिकों को सलाह दी है कि ईरान में मौजूद भारतीय छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक विमान या अन्य साधनों से वहां से निकल जाएं. ये भी कहा है कि ईरान में सावधान रहें. पासपोर्ट और आईडी समेत सभी इमिग्रेशन कागजात अपने पास रखें. जहां प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां जाने से बचें. नागरिकों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा गया है.

भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी में मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि मुश्किल में फंसे भारतीयों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. भारतीय नागरिकों से +98 9128109115; +98 9128109109, +98 9128109102 और +98 9932179359 नंबरों पर संपर्क करने को कहा गया है. सहायता के लिए ईमेल cons.tehran@mea.gov.in भी जारी किया गया है.

ये भी देखें- ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला! ट्रंप ने दिए 4 बड़े सिग्नल, विद्रोह के लिए पहली फांसी आज- 10 अपडेट

भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद उन सभी भारतीय नागरिकों को दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है. दूतावास ने कहा है कि अगर इंटरनेट ठप होने की वजह से वहां से रजिस्ट्रेशन संभव न हो तो भारत में मौजूद अपने परिजनों से ऑनलाइन लिंक https://www.meaers.com/request/home के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं.

इससे पहले, अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी और वहां मौजूद अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़कर निकल जाएं. दूतावास ने कहा कि जो भी साधन न मिले, उसका इस्तेमाल करते हुए देश छोड़ दें. अगर विमान सेवाएं उपलब्ध न हों तो सड़क के रास्ते पड़ोसी आर्मेनिया या तुर्की चले जाएं.

अमेरिकन वर्चुअल एम्बेसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पूरे ईरान में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और ये किसी भी समय हिंसक रूप ले सकते हैं. ईरान सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन फोन और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. सड़कों की नाकेबंदी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप होने की खबरें भी आ रही हैं.

ये भी देखें- ईरान में जंग शुरू होने वाली है? प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताकर ट्रंप बोले- मदद आ रही है

गौरतलब है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन दिनोंदिन उग्र हो रहे हैं. खबरों के मुताबिक, देश के सभी प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, झड़पों में 2500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि स्वतंत्र एजेंसियों का दावा है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए मदद भेजने का ऐलान कर दिया है.