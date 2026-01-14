थाईलैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, चलती ट्रेन पर गिरी भारी-भरकम क्रेन, 22 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 30 घायल

थाईलैंड में एक बड़ा हादसा हो गया है. राजधानी बैंकॉक से थाईलैंड के पूर्वोत्तर प्रांत जा रही एक ट्रेन उस समय पटरी से उतर गई जब एक क्रेन उसके ऊपर गिर गई. पुलिस ने कहा कि इस बड़े हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 घायल हो गए. यह दुर्घटना बुधवार, 14 जनवरी की सुबह बैंकॉक से 230 किमी दूर नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुई. एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से इस बात की पुष्टि की है कि हादसे में "22 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए."

ट्रेन थाईलैंड के उबोन रतचथानी प्रांत के लिए जा रही थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक क्रेन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी वह ढह गई और गुजरती ट्रेन के ठीक उपर गिर गई. इससे ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ देर के लिए उसमें आग लग गई. बचाव कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वहां पहुंचे बचावकर्मी घायल लोगों को बचाने के लिए ट्रेन के मलबे को काटते हुए दिख रहे हैं.

#BREAKING: Dozens of people were killed and injured when a construction crane lifting a section of a bridge collapsed onto a passenger train in Sikhio, Thailand.pic.twitter.com/Ff7ioMReJG — OSINT Spectator (@osint1117) January 14, 2026

पुलिस ने कहा, "आग बुझा दी गई है और बचाव कार्य जारी है."

ट्रेन में कुल 195 लोग सवार थे

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के परिवहन मंत्री फिफाट रत्चाकिटप्रकर्ण ने कहा कि ट्रेन में 195 लोग सवार थे और अधिकारी मृतकों की पहचान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

इस क्रेन का उपयोग थाईलैंड में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क बनाने के लिए 5.4 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट में किया जा रहा था. इस प्रोजेक्ट को चीन ने सपोर्ट किया हुआ है. इसका लक्ष्य चीन की विशाल "बेल्ट एंड रोड" बुनियादी ढांचा पहल के हिस्से के रूप में 2028 तक लाओस के माध्यम से बैंकॉक को चीन के कुनमिंग से जोड़ना है.

थाईलैंड में औद्योगिक और निर्माण स्थल दुर्घटनाएं लंबे समय से आम रही हैं. यहां सुरक्षा नियमों के ढीले कार्यान्वयन से अक्सर जानलेवा घटनाएं होती हैं.

