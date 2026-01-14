विराट कोहली का विश्व क्रिकेट में तहलका, ODI रैंकिंग में 1403 दिन बाद फिर से बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज

- विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 1403 दिन बाद फिर से आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बने हैं
- कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 गेंदों में 93 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी
- जुलाई 2021 के बाद कोहली पहली बार बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर वापस लौटे हैं
Virat Kohli is back as the No.1 ODI batter : 'द किंग इज बैक', विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक बार फिर अपनी बादशाहत हासिल कर ली है. विराट कोहली वनडे की आईसीसी बल्लेबीजी रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं 1,403 दिन के बाद एक बार फिर किंग कोहली वनडे में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोहली की 91 गेंदों पर 93 रनों की पारी ने भारतीय टीम को रन चेज़ पूरा करने में मदद की थी और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे. बता दें कि वनडे में नंबर वन बल्लेबाज बन कोहली ने फिर से अपनी बादशाहत हासिल कर ली है.
𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗢𝗡𝗘 👑— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Congratulations to Virat Kohli - the Number One Batter in ICC Men's ODI Rankings 👏👏#TeamIndia | @imVkohli pic.twitter.com/yTWjSQlNb7
India's linchpin regains top spot after hitting a purple patch in ODIs 🔝— ICC (@ICC) January 14, 2026
More on the latest ICC Men's rankings 👇https://t.co/IKDkNetwgG
हाल के समय में विराट कोहली शानदार फॉर्म में रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में 50 ओवर की सीरीज़ के बाद से कोहली ने अपनी पिछली 5 पारियों में 74 नाबाद, 135, 102, 65 नाबाद और 93 रन बनाए हैं. 37 साल के कोहली जुलाई 2021 के बाद पहली बार बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर वापस आ गए हैं, उनकी पारी की मदद से भारत ने वडोदरा में न्यूज़ीलैंड के 300 रनों के टोटल को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था.
- Became No.1 ODI Batter for the first time in 2013.— Tanuj (@ImTanujSingh) January 14, 2026
- Becomes No.1 ODI batter again in 2026*.
Whether at 24 or 37 years old, Virat Kohli is still ruling the world - KING KOHLI, THE GREATEST EVER. 🐐🫡 pic.twitter.com/mCl0j47qZ7
बता दें कि कोहली अक्टूबर 2013 में पहली बार वनडे में टॉप रैंकिंग हासिल करने में सफल रहे थे. अब तक कोहली कुल 825 दिनों तक टॉप पर रहे हैं, नंबर 1 स्थान पर सबसे ज़्यादा दिन तक बने रहने के मामले में 10वें नंबर पर हैं.
नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|दिन
|विव रिचर्ड्स
|2306
|ब्रायन लारा
|2079
|माइकल बेवन
|1361
|बाबर आज़म
|1359
|एबी डिविलियर्स
|1356
|डीन जोन्स
|1161
|कीथ फ्लेचर
|1101
|हाशिम अमला
|1047
|ग्रेग चैपल
|998
|विराट कोहली
|825
