IND vs NZ, 1st ODI: 'कितना आसान फॉर्मेट है', विराट कोहली की आलोचना पर संजय मांजरेकर के खिलाफ हुए एक्सपर्ट्स और भाई

virat kohli vs sanjay manjrekar controversy: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली के 91 गेंदों पर 93 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली, इस पारी के बाद विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक बार फिर पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधा है

Virat Kohli's brother Vikas takes another cheeky dig at Sanjay Manjrekar
  • विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई
  • विकास कोहली ने सोशल मीडिया पर संजय मांजरेकर के वनडे क्रिकेट को आसान बताने पर तंज कसा
  • संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के फैसले पर सवाल उठाए थे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kohli vs Manjrekar: रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली के 91 गेंदों पर 93 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली, इस पारी के बाद विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक बार फिर पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधा है. विकास ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसे मांजरेकर पर तंज माना जा रहा है.  मांजरेकर ने इससे पहले पहले विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने और वनडे खेलते रहने के फैसले पर सवाल उठाया था, और कहा था कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट में  बने रहने के लिए एक आसान फॉर्मेट है. वहीं, अब विकास ने एक ओर पोस्ट में लिखा, "कितना आसान फॉर्मेट है न... किसी ने कुछ दिन पहले अपना ज्ञान दिया था... कहना आसान है, करना मुश्किल", 

संजय मांजरेकर बनाम विराट कोहली

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान  में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले मांजरेकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपने विचार शेयर किए, जिसमें उन्होंने कोहली के टेस्ट करियर पर बात की और इस फॉर्मेट से रिटायर होने के उनके फैसले के समय पर हैरानी जताई. उन्हें लगा कि कोहली अपने टेस्ट करियर को खत्म करने के बजाय अपने खराब दौर से निकलने की कोशिश कर सकते थे.

मांजरेकर ने बताया कि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में, खासकर पिछले कुछ सालों में, एक लंबे मुश्किल दौर का सामना किया है, और इसकी तुलना जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे समकालीन खिलाड़ियों से की, जो अपनी रेड-बॉल विरासत को मजबूत कर रहे हैं. हालांकि, मांजरेकर को सबसे ज़्यादा निराशा कोहली के वनडे में खेलते रहने के फैसले से हुई.  उन्होंने सुझाव दिया कि वनडे क्रिकेट कोहली के लिए सबसे आरामदायक फॉर्मेट है, जिसका मतलब है कि इसमें टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियों की तुलना में कम एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है. 

