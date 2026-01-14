IND vs NZ 2nd ODI: नए सिक्सर किंग बनेंगे विराट कोहली, इतना छक्का लगाते ही टूट जाएगा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

विज्ञापन
Virat Kohli Will Break Sachin Tendulkar ODI Sixes Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही रोमांचक वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भी सुर्खियों में है. इस बार मामला रनों के अंबार का नहीं, बल्कि 'सिक्सर किंग' बनने का है. जी हां, भारतीय रन मशीन विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं. कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 मैचों की 34 पारियों में 1750 रन बनाए हैं. कोहली का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 154 रन है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका औसत 56.45 है.

पहले वनडे में रनों की बराबरी और अब...

भारत ने 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में विराट कोहली ने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. इस पारी के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन (1750 रन) बनाने के सचिन तेंदुलकर के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली थी. अब रनों के बाद कोहली की नजर छक्कों के रिकॉर्ड पर है.

सचिन से कितने दूर विराट?

सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 मैचों में कुल 1750 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से कुल 26 छक्के निकले. वहीं विराट कोहली ने सिर्फ 34 मैच खेले हैं और 1750 रन बनाए हैं और उनके नाम अब तक 25 छक्के दर्ज हैं. यानि सिर्फ 2 छक्कों की दरकार.

विराट कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ दो छक्के पीछे हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में अगर विराट एक छक्का लगाते हैं, तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक छक्कों के सचिन तेंदुलकर के रिक की बराबरी कर लेंगे और अगर वह दो छक्के जड़ देते हैं, तो वह 'क्रिकेट के भगवान' सचिन का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक छक्कों का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 

